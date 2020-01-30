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Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом. На совещании о мерах по предупреждению распространения заболевания в стране он поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения заболевания, передает ТАСС.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — цитирует издание слова российского лидера. «Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в Китае зафиксировано уже много случаев летальных исходов. Он также напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России.

В Башкортостане на сегодняшний день случаев заболевания новым коронавирусом нет, но были госпитализированы пять авиапассажиров, прилетевших из Китая в Уфу. Об этом на встрече с журналистами 29 января сообщил ﻿начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

Еще один борт из Китая в Уфу прилетел 27 января. На следующий день были госпитализированы мать с двухлетним ребёнком и ещё один мужчина с подозрением на инфекционное заболевание.

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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