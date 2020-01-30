БСТ запускает акцию по обнародованию неизвестных фактов о Башкирии во времена войны

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Государственная телерадиокомпания «Башкортостан» запускает акцию «75 неизвестных фактов. Республика Башкортостан в годы войны», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

С 3 февраля любой желающий на сайте bash.news может заполнить анкету и поделиться историями, воспоминаниями, не обнародованными ранее фактами о жизни республики в годы войны, ее героях и тружениках тыла.

﻿«Акция проводится с целью восстановить те факты об участии нашей республики в Великой Отечественной войне, о которых многие не знают, о деталях фактически не подтвержденных в истории, о тех, кто принимал участие в войне, кто трудился в тылу. В год 75-летия Великой Победы мы решили акцентировать на этом внимание, потому что об этом нужно говорить. Это — история, она нужна нашим детям, внукам», — отметила главный редактор телерадиокомпании Гузель Хамитова.

Анкеты будут приниматься до 20 апреля. До 4 мая полученные данные будут обрабатываться экспертной комиссией, куда входят историки, журналисты и представители общественных организаций республики. В результате этой работы эксперты составят список из 75 самых интересных и оригинальных исторических фактов. О самых ярких историях телезрители узнают 9 мая во время телемарафона, который продлится весь день в прямом эфире на телеканале БСТ.

﻿«Это могут быть подвиги тыла, неординарные поступки людей, судьба человека, его неизвестная биография, то, что происходило на фронте, в тылу, разных районах Башкирии, в поле, у станка, — рассказал и.о. завкафедрой истории России, историографии БашГУ, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов. — Мы хотим показать подвиг уроженцев нашей республики, тех, кто был в подполье, в партизанах. К примеру, сейчас мы изучаем историю, по нашим данным, единственной женщины из Башкирии, воевавшей в составе партизанского отряда особого назначения. Это жительница Чишминского района Нафига Мустафовна Иманаева. В народе этот отряд называли «спецназом Сталина», он находился под ведомством генерала Павла Судоплатова. Тема эта ранее была закрыта, неизвестна. Сейчас мы находим грани этого подвига, в ходе рассекречивания дел получаем свежую архивную информацию. Хотим показать и подвиг народа, подвиг тружеников тыла, потому что вклад простых людей был огромный. Хотим, чтобы все это стало достоянием народа. Мы понимаем, что по большей части это будут воспоминания детей, внуков, родственников свидетелей и участников военных событий. Поэтому мы будем связываться с авторами писем, проверять что-то через архивы, сопоставлять с историческими фактами».

В дальнейшем любой желающий может продолжить изучение обнаруженных материалов. На сайте будут опубликованы не только отобранные, но и все присланные факты, рассказали организаторы.

Буквально на днях журналисты начали изучать историю Александра Михайловича Валетова.

﻿«Будучи танкистом-механиком, он попал в плен, но бежал оттуда, несколько месяцев шел пешком и попал к белорусским партизанам. Его история напоминает сюжет фильма, — говорит журналист БСТ Файруза Фатхуллина. — Они вытаскивали из болота бронетанк, напали на дзот. Александра Валетова представляли к званию Героя Советского Союза, но его отклонили, так как он уже был награжден орденом Красной Звезды. Сейчас его фотография висит в Белоруссии в музее народной славы. Из нашего Башархива, из воспоминаний его однополчанина мы узнали, что на самом деле никакой он не Александр Михайлович, а Султан Нурмухамедович Валетов, уроженец Благоварского района нашей республики. Он, как и многие наши земляки, воевал под русским именем. Его историю мы сейчас изучаем, проверяем».

Также в настоящее время идет поиск дополнительной информации об истории танка Т-34 с надписью «Уфа». Танк считался уничтоженным, но, по последним данным, был сохранен и восстановлен как памятник в одном из музеев Подмосковье.

﻿«Долг каждого из нас — передать подрастающему поколению утерянные или забытые детали тех лет. Именно с этой целью проводится данная акция. И, возможно, именно вы сообщите данные, достойные внимания», — обращаются организаторы к жителям Башкортостана и призывают принять активное участие в проекте.