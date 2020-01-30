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В Башкирии вслед за Шульган-Таш от граффити очистят Идрисовскую пещеру

ОБЩЕСТВО
Фото: Николай Григорьев

Фото: Николай Григорьев

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии вслед за пещерой Шульган-Таш от граффити будет очищена и Идрисовская пещера, которая находится в Салаватском районе республики. Об этом сообщили в Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана.

На днях специалисты ведомства совместно с сотрудниками Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» выезжали для предварительного обследования памятника. Работы по расчистке будут выполнены в рамках проекта, инициированного руководством геопарка «Янган-Тау».

В летний сезон пещеру с экскурсиями посещают до 1 тыс. человек в день. Туристы разбирают камни, оставляют после себя мусор, многочисленные надписи в полости пещеры. Очистка территории памятника и самой пещеры от мусора арендатором не производилась.

«Специалисты составили сводный список граффити, куда вошли около 320 надписей. Большая их часть нанесена различными лакокрасочными материалами за последние 20 лет. Некоторые граффити находятся на участках скал, где ранее были хорошо видны древние наскальные изображения», — сообщили в пресс-службе НПЦ.

Идрисовская пещера — памятник археологии федерального значения. В 1930-е годы краевед Михаил Касьянов в ее привходовой части обнаружил шесть антропоморфных изображений, сделанных красной охрой. В настоящее время исследователи зафиксировали в окрестностях пещеры 14 групп наскальных изображений, предположительно относящихся к периоду энеолита.

Теги: пещера, археология
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