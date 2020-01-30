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30 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госавтоинспекция Башкирии поблагодарила журналистов «Башинформа» за информсотрудничество

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Управление Госавтоинспекции МВД по Башкортостану наградило сотрудников агентства «Башинформ» за широкомасштабную информационно-разъяснительную работу в сфере обеспечения безопасности на дорогах, вклад в укрепление дисциплины участников дорожного движения, создание положительного имиджа сотрудника Госавтоинспекции.

В Управлении ГИБДД 30 января состоялась пресс-конференция с представителями региональных средств массовой информации. Начальник ведомства Динар Гильмутдинов подвёл итоги работы Госавтоинспекции за 2019 год и ответил на наиболее актуальные вопросы, интересующие общественность. Встреча с журналистами завершилась церемонией награждения редакций.

«Освещать события, связанные со службой дорожного движения, с одной стороны, просто, потому что это интересно всем, это трафикообразующие новости, но с другой, здесь много боли и трагедий, — прокомментировала руководитель информационной службы «Башинформа» Рушана Ибраева. — Поэтому важно не только информировать о том, что уже случилось, но уделять большое внимание профилактике. Напоминать о соблюдении правил дорожного движения и о внимательном отношении друг к другу на дороге никогда не бывает лишним».

Динар Гильмутдинов поблагодарил журналистов за работу в конференции, за участие в обсуждении вопросов дорожной безопасности и готовность активно сотрудничать с Госавтоинспекцией Башкортостана.

Теги: ГИБДД РБ, ПДД, журналистика, Башинформ
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