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30 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Следственный комитет Башкирии помог семье с двумя детьми из Дюртюлей получить квартиру

ОБЩЕСТВО
Фото: фото СКР по РБ

Следственный комитет Башкирии помог семье с двумя детьми из Дюртюлей получить квартиру Фото: фото СКР по РБ

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Следственный комитет по Башкортостану продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье «халатность». Дело возбуждено по сообщению СМИ о непредоставлении жилья семье из Дюртюлей после сноса их дома в 2015 году.

Установлено, что в 2017 году по решению суда администрацию района обязали расселить семью из четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних детей, из аварийной трехкомнатной квартиры в равнозначную по площади квартиру в черте города во внеочередном порядке.

«Несмотря на внесенные службой судебных приставов требования в адрес главы администрации города Дюртюли и предупреждение его об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, им не были приняты действенные меры к выделению бюджетных средств для обеспечения семьи полагающимся по закону жильем», — сообщили в ведомстве.

Следователи допросили работников муниципалитета и службы судебных приставов, изучили документы по исполнительному производству, проверили, какие меры были приняты по выделению жилья чиновниками.

В итоге в отношении главы администрации городского поселения города Дюртюли возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение решения суда».

Принятые меры дали свои плоды: жилищные права семьи были восстановлены — им предоставили трехкомнатную квартиру в Дюртюлях, отвечающую всем требованиям.

Сейчас следователи устанавливают все причины длительного бездействия чиновников. Уголовные дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: СКР по РБ
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