В Уфе на улице Зорге разгуливала рысь

Фото: Минэкологии РБ









Фото: Минэкологии РБ

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в экстренные службы и Минэкологии Башкирии поступило сообщение об обнаружении в Уфе дикого животного. Рысь разгуливала во дворе дома №28/3 по улице Зорге.

На место выехали спасатели и специалисты Министерства природопользования и экологии региона. Дикое животное поймали сеткой. После осмотра рысь выпустят в естественную среду обитания.

Как рассказали агентству «Башинформ» в Минэкологии РБ, в город рысь могла прибежать, предположительно, из лесного массива рядом со стороны реки. Животное вело себя спокойно, на вид ей три года, по размерам средняя. Признаков болезни у животного не обнаружено.