Фото: Олег Яровиков Законопроект о выплате семьям Башкирии 250 000 рублей вместо участка прошел первое чтение Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана приняли в первом чтении законопроект, касающийся внесения изменений в действующий закон о регулировании земельных отношений в республике.

Как сообщало агентство «Башинформ», речь идет о выделении денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

«Согласно законопроекту, многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом, которые имеют право на бесплатный земельный участок для жилищного строительства, по желанию могут получить вместо земли деньги – 250 тысяч рублей, – пояснил председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Ключевое здесь – «по желанию». Не все семьи, имеющие право на землю, действительно собираются строить дом. Деньги в таком случае могут быть предпочтительнее участка. С другой стороны, нам не хватает земельных участков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Если часть льготников выберет денежный эквивалент, то это будет компромиссным решением для всех. В любом случае, выбор – земля или деньги – останется за семьями».

По данным Минземимущества Башкортостана, в очереди на получение бесплатного участка под ИЖС состоит сейчас более 15 тысяч многодетных семей и семей, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Из них более 6 тысяч приходится на Уфу.

В прошлом году бесплатные земельные участки получили 200 уфимских семей. В 2020 году число выделенных участков планируется довести до 500, сообщил замминистра земельных и имущественных отношений региона Дмитрий Суслин.

По его словам, участки будут выделены в Кармаскалинском и Благовещенском районах Башкортостана.

«Будем стараться обеспечить новые земельные участки минимальной инфраструктурой, чтобы на них можно было строить», — заявил он.

Рассмотрение законопроекта вызвало широкое обсуждение среди депутатов. Так, по мнению одних, появление денежной выплаты вместо предоставления земельного участка — реальная помощь многодетным семьям и поэтому ее нужно поддержать.

По мнению других, такая выплата, безусловно, уменьшит очередь на получение земельного участка, но не решит жилищную проблему многодетных семей.

Кроме того, это еще и большая нагрузка на бюджет. По информации Минземимущества, примерно половина из состоящих в очереди на бесплатный земельный участок уфимских семей, или около 3 тысяч предпочтут денежную выплату.

«Суммарно это 750 млн рублей – серьезное обременение для бюджета Уфы. При этом аргументы данной инициативы очень весомы, поэтому нужно хорошо все проработать, взвесить все «за» и «против»», — считает депутат Госсобрания Рустем Ахунов.

Между тем, как заявил на заседании Госсобрания замминистра земельных и имущественных отношений Башкортостана Дмитрий Суслин, «предварительная финансовая сторона этого вопроса была проработана».

Как подчеркивают депутаты, с введением денежной выплаты как альтернативы земельного участка, у граждан появится право выбора: кто-то предпочтет землю, кто-то деньги. Поэтому в целом законопроект нужно поддержать и продолжить его обсуждение на последующих заседаниях, считают они.