В Башкирии наградят многодетных мам медалью «Материнская слава»
В Башкирии наградят многодетных мам медалью «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии наградят женщин, воспитывающих пять и более детей, медалью «Материнская слава». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
К награде представлены 50 женщин из Караидельского, Кармаскалинского, Краснокамского, Кугарчинского, Куюргазинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлинского, Хайбуллинского, Шаранского и Янаульского районов, а также жительницы Кумертау, Нефтекамска, Стерлитамака и Уфы.
К награде полагается денежная премия (8,7 тысячи рублей с вычетом налога).
Медаль учреждена в 1998 году. За это время ею удостоены более 8 тысяч матерей. В 2019 году медалями награждены 300 женщин.
Всего в республике насчитывается более 46 тысяч многодетных мам.