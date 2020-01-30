Фото: Олег Яровиков В Башкирии наградят многодетных мам медалью «Материнская слава» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии наградят женщин, воспитывающих пять и более детей, медалью «Материнская слава». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

К награде представлены 50 женщин из Караидельского, Кармаскалинского, Краснокамского, Кугарчинского, Куюргазинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлинского, Хайбуллинского, Шаранского и Янаульского районов, а также жительницы Кумертау, Нефтекамска, Стерлитамака и Уфы.

К награде полагается денежная премия (8,7 тысячи рублей с вычетом налога).

Медаль учреждена в 1998 году. За это время ею удостоены более 8 тысяч матерей. В 2019 году медалями награждены 300 женщин.

Всего в республике насчитывается более 46 тысяч многодетных мам.