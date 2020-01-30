В Башкирии запрещена продажа снюса детям

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане вводится запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных изделий несовершеннолетним.

Соответствующие изменения в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» приняли депутаты Госсобрания — Курултая республики.

«Речь идет о так называемом снюсе, особенно популярном среди подростков, – прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Тема злободневная, активно обсуждающаяся в масштабах всей страны, однако на федеральном уровне необходимые ограничительные меры до сих пор не приняты. До тех пор пока этого не будет сделано, мы запретили продажу снюса детям республиканским законом. Это позволит сохранить здоровье и жизни детей. Уверен, закон встретит абсолютную поддержку среди жителей республики».

Текст принятого сегодня закона направят на подпись главе Башкортостана Радию Хабирову. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Аналогичные законы, запрещающие продажу снюсов детям, принимаются сейчас и в других регионах страны.

«В нескольких субъектах региональные парламенты проводят соответствующую работу для принятия аналогичных ограничительных мер в ближайшем будущем, – сказал председатель Государственного Собрания. – Проблема получила очень большой общественный резонанс, особенно после того, как в середине января в России официально зарегистрирован первый случай смерти из-за употребления снюса», — добавил спикер башкирского парламента.