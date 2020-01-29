Фото: соцсети В сибайском поселке Аркаим появился новый мост и детская площадка Фото: соцсети

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В сибайском поселке Аркаим появился новый мост и детская площадка. Об этом и других новшествах в благоустройстве микрорайона написал в соцсетях глава Сибая Рустем Афзалов.

Мэр города сообщил, что построен новый мост по ул. Крупской, отремонтированы проблемные участки дороги около железнодорожных переездов. В самом поселке сделали новые съезды, разгрузив улицу Сибаева, которая раньше принимала на себя все транспортные потоки. В январе начали устанавливать в микрорайоне контейнеры для сбора мусора.

«На улицах стало светло. Протянули больше 14 км сетей наружного освещения, установили 227 светильников. Закончили монтаж водопроводных сетей около новых участков на въезде, теперь вода будет по всему поселку. Про газ тоже не забываем, идут работы по проектированию газопроводных сетей», — отчитался мэр города.

Главным событием для детей и родителей Рустем Афзалов назвал красивую, современную, хорошо освещенную детскую площадку, которая появилась в Аркаиме.