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Из аэропорта «Уфа» в китайский город Санья отправился груз с медицинскими масками

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба аэропорта

Из аэропорта «Уфа» в китайский город Санья отправился груз с медицинскими масками Фото: пресс-служба аэропорта

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Из аэропорта «Уфа» в китайский город Санья отправился гуманитарный груз, в состав которого вошли медицинские маски.

Инициатором отправки гуманитарной помощи выступила авиакомпания iFly. Всего на борт Airbus 330-200 было загружено более 4 тонн груза, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 27 января авиакомпания iFly, выполняющая рейсы по маршруту Уфа-Санья, совместно с туроператором TezTour сообщили о том, что приостанавливают отправку туристов в Китай. При этом вывоз отдыхающих из КНР продолжился, он осуществляется в плановом режиме согласно расписанию рейсов.

Последний рейс для вывоза туристов из Саньи в Уфу запланирован на 3 февраля 2020 года. По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения путевок или к туропертатору TezTour.

Теги: гуманитарный груз, коронавирус, аэропорт Уфа
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