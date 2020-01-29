Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Нового главу Кигинского района в «Единой России» сравнили с Валентиной Терешковой Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» и.о. главы администрации Кигинского района Зухру Гордиенко руководитель регионального исполкома Рустем Ахмадинуров сравнил с Валентиной Терешковой. Напомним, что Зухра Гордиенко стала первой женщиной, которая возглавила сельский район Башкортостана, и ее лично местным депутатам 21 января представлял глава республики Радий Хабиров. Однако она пока находится в статусе исполняющего обязанностей главы муниципалитета.

Завтра конкурсная комиссия в Кигинском районе завершает прием документов от кандидатов. 14 февраля будут подведены итоги самого конкурса и результаты вынесены на рассмотрение депутатского корпуса. В связи с этим президиум регионального политсовета «Единой России» предложил своим коллегам по партии — депутатам местного совета поддержать кандидатуру Гордиенко. Рустем Ахмадинуров рассказал о биографии и.о. главы Кигинского района.

«Зухра Маулитбаевна родилась 23 ноября 1976 года в деревне Расулево Учалинского района. В 2005 году окончила Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права, в 2009 — Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан. Работала в учреждениях образования, с 2007 по 2011 годы — была председателем комитета по делам молодежи администрации Учалинского района, а затем, вплоть до 20 января 2020 года заместителем главы администрации района по социальной политике. Можно сказать, что Зухра Маулитбаевна, наша Валентина Терешкова — первый претендент на должность главы администрации района», — отметил глава регионального исполкома партии.

«У меня уже большой опыт работы в муниципальной службе. В администрации Кигинского района работает сплоченная команда, опытная и вместе с тем достаточно молодая, трудностей мы не боимся, самое главное должна быть поддержка со стороны жителей района», — сказала Зухра Гордиенко.

Зухре Гордиенко, которая присутствовала на заседании, был задан ряд вопросов, больше всех интересовало, не тяжело ли ей будет руководить в основном мужским коллективом.