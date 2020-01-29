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Раздельный сбор мусора организуют в нацпарке Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: НП «Башкирия»

Раздельный сбор мусора организуют в нацпарке Башкирии Фото: НП «Башкирия»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Раздельный сбор мусора организуют в национальном парке «Башкирия». Особо охраняемая природная территория вошла в пилотный проект Минприроды России по раздельному сбору отходов (РСО). Для апробации методики отобрано 15 пилотных заповедников и нацпарков страны.

Разработано руководство по обращению с отходами на ООПТ, основанное на принципе «принес — забери с собой». В него входят алгоритмы раздельного сбора и переработки отходов, внедрения принципа «ноль отходов» и идеи по формированию экологически ответственного поведения населения.

У национального парка «Башкирия» уже был опыт РСО. В июле прошлого года на берегу Нугушского водохранилища рядом с туристическими стоянками были установлены 20 металлических сетчатых контейнеров для «сухих» отходов. Каждый рассчитан на три кубометра вторсырья. Пластик, стекло, алюминий до конца туристического сезона вывозились на мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» и в дальнейшем отправлялись на переработку. Для остатков еды и другого мусора, непригодного для переработки, предназначались прежние металлические контейнеры.

﻿«Первый опыт организации РСО считаем положительным. Благодаря этому мы сэкономили порядка 20-25% на плате за вывоз отходов, — прокомментировал директор парка Владимир Кузнецов. — Регоператор предоставил нам контейнеры, организовал вывоз вторсырья. Мы точно знаем, что отсортированный мусор попадает на завод, оттуда отправляется на переработку, а не на свалку. Сейчас в НП «Башкирия» готовят памятки, буклеты, таблички, учитывая рекомендации руководства по обращению с отходами на ООПТ. Руководство нацпарка ставит задачу привлечь к РСО все турбазы, работающие в Нугуше, установить соответствующие контейнеры вокруг села».

Теги: нацпарк «Башкирия»
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