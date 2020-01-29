В Уфе торжественно откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»
В Уфе торжественно откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы» Фото: Олег Яровиков
УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
30 января на территории Верхнеторговой площади состоится торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы». Жителей и гостей столицы приглашают посетить мероприятие, посвященное 75-й годовщине Великой Победы. Начало в 17.00.
«День открытия стелы выбран не случайно. Именно 30 января начинается обратный отсчет ста дней до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день будет дан старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате», — пояснили организаторы.
В торжественном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труда, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений и другие почетные гости.
На церемонии прозвучат песни военных лет, будет организовано показательное выступление. Хедлайнером мероприятия станет этно-рок-группа «Аргымак».