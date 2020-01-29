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В Уфе торжественно откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе торжественно откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

30 января на территории Верхнеторговой площади состоится торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы». Жителей и гостей столицы приглашают посетить мероприятие, посвященное 75-й годовщине Великой Победы. Начало в 17.00.

«День открытия стелы выбран не случайно. Именно 30 января начинается обратный отсчет ста дней до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день будет дан старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате», — пояснили организаторы.

В торжественном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труда, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений и другие почетные гости.

На церемонии прозвучат песни военных лет, будет организовано показательное выступление. Хедлайнером мероприятия станет этно-рок-группа «Аргымак».

Теги: 75 лет Победы
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