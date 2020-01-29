В Башкирии «Единая Россия» планирует давать матпомощь жителям, попавшим в тяжелую ситуацию

Фото: пресс - служба главы Башкортостана







Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкирии предложено запустить региональный правозащитный центр партии «Единая Россия», который бы оказывал реальную юридическую поддержку жителям региона, помогал в решении сложных жизненных ситуаций. Также важным моментом, который был рассмотрен на партийной дискуссии «Обновление 2.0», является предложение по выделению фондом партии материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом на заседании регионального политсовета партии рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«Вся наша работа направлена во благо людей, следовательно, надо больше общаться, коммуницировать, искать новые формы работы. Необходимо работать на максимуме своих возможностей», — отметил Толкачев.

Предложение по созданию партийного фонда поддержки жителей республики, попавших в тяжелое положение, было поддержано главой региона Радием Хабировым.

Константин Толкачев рассказал, что особое внимание уделяется первичным и местным отделениям. Именно они максимально приближены к населению и знают о вопросах волнующих людей не понаслышке.

«Первичкам нужно активнее работать в разрезе выборных территорий, с привязкой к УИКам. Активно реализовывать партийные проекты, участвовать в конкурсах и грантах первичных отделений, которые направлены на решение насущных вопросов, волнующих людей», — отметил Константин Толкачев.