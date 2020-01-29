Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров поручил единороссам активнее разъяснять положения послания президента России Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании регионального политсовета «Единой России», попросил своих однопартийцев обратить особое внимание на социальный блок послания президента России. По его словам, меры социальной поддержки семей с детьми, озвученные Владимиром Путиным, реально помогут улучшить благосостояние семей. Радий Хабиров поручил подробно изучить все положения послания главы государства и подробно их разъяснять жителям республики.

Глава региона отметил, что Владимир Путин уделил большое внимание регионам, например, в части поддержки вузов и повышения уровня Госсовета, который сформирован из глав субъектов страны. Все это найдет законодательное закрепление, в частности, и в Конституции России. Отдельно Радий Хабиров уделил внимание теме бесплатного питания в школах для учеников начальных классов. По словам главы региона, если в республике к 1 сентября будут созданы все условия для качественного питания учащихся 1-4 классов, то в большинстве школ эта система начнет работать уже в новом учебном году. По данным Минобра Башкортостана, в 45 школах республики нет своих пищеблоков. В 60% из всех пищеблоков оборудование изношено и требует обновления. Радий Хабиров рассказал, что в этом году он слушал вживую десятое послание главы государства, но он впервые вышел из зала с большим эмоциональным подъемом.