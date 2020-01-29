Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↑

EUR 69.22 ↓

29 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил единороссам активнее разъяснять положения послания президента России

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Радий Хабиров поручил единороссам активнее разъяснять положения послания президента России Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании регионального политсовета «Единой России», попросил своих однопартийцев обратить особое внимание на социальный блок послания президента России. По его словам, меры социальной поддержки семей с детьми, озвученные Владимиром Путиным, реально помогут улучшить благосостояние семей. Радий Хабиров поручил подробно изучить все положения послания главы государства и подробно их разъяснять жителям республики.

Глава региона отметил, что Владимир Путин уделил большое внимание регионам, например, в части поддержки вузов и повышения уровня Госсовета, который сформирован из глав субъектов страны. Все это найдет законодательное закрепление, в частности, и в Конституции России. Отдельно Радий Хабиров уделил внимание теме бесплатного питания в школах для учеников начальных классов. По словам главы региона, если в республике к 1 сентября будут созданы все условия для качественного питания учащихся 1-4 классов, то в большинстве школ эта система начнет работать уже в новом учебном году. По данным Минобра Башкортостана, в 45 школах республики нет своих пищеблоков. В 60% из всех пищеблоков оборудование изношено и требует обновления. Радий Хабиров рассказал, что в этом году он слушал вживую десятое послание главы государства, но он впервые вышел из зала с большим эмоциональным подъемом.

Теги: Единая Россия, Послание президента России
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира
В уфимскую инфекционную больницу №4 с подозрением на инфекционное заболевание были доставлены двое авиапассажиров, прибывших из Китая. Об этом 28 января
Три медали завоевала уфимка на международных соревнованиях по шорт-треку
Воспитанница башкирского спорта Амалия Амирова завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку «Baltic Cup Gusev 2020», которые принимал го
Радий Хабиров взял под личный контроль судьбу молокозавода «Белое облако»
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в рамках своей рабочей поездки по Миякинскому району внес коррективы в свой график и встретился с работниками
В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений
В Башкирии зарегистрировано стотысячное обращение в «Инцидент менеджмент» - автоматизированную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагиро
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть