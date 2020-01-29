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29 января Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии обсуждают эмблему Года эстетики населенных пунктов

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии выбирают эмблему для Года эстетики населенных пунктов.

2020 год в республике объявлен Годом эстетики населённых пунктов. Сегодня, 28 января, специальный оргкомитет рассмотрел варианты эмблемы Года эстетики. В результате голосования, которое продлится до 2 февраля, будет выбрана официальная эмблема Года эстетики населенных пунктов.

Проголосовать за понравившийся вариант можно в официальной группе министерства ЖКХ, свой вариант можно присылать на электронную почту по адресу: Safonova.TA@bashkortostan.ru.

Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили все представленные варианты. Профессиональные дизайнеры и маркетологи отметили несоответствие макетов современным тенденциям дизайна.

В план ключевых мероприятий по году определены четыре основных направления благоустройства: газоны, тротуары, освещение и заборы. Подготовительный период по Году эстетики завершится 1 февраля, первый этап наведения чистоты и порядка в населённых пунктах должен завершиться ко Дню Победы, второй этап – 10 июля, когда республика будет встречать гостей для участия во Всемирной Фольклориаде.

Сообщается, что в администрации муниципальных образований провели ревизию текущего состояния объектов по всем направлениям и разработали на местах «дорожные карты». Планируется, что в муниципалитетах будут объявлены еженедельные «Дни чистоты» по санитарной уборке, дни субботников с привлечением транспортных и иных ресурсов, месячники посадок деревьев, кустов, цветов.

Теги: эмблема, Год эстетики населенных пунктов
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