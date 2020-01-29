В Уфе может появиться площадь имени Габдуллы Тукая
В Уфе может появиться площадь имени Габдуллы Тукая Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе может появиться площадь имени Габдуллы Тукая. Вопрос рассмотрели депутаты Горсовета на заседании президиума.
Предлагается присвоить имя Габдуллы Тукая площади рядом с Уфимским государственным татарским театром «Нур», где установлен памятник поэту.
Вопрос о переименовании будет включён в повестку заседания рабочей комиссии.
Окончательные решения по проектам будут приняты на заседании, которое состоится 12 февраля 2020 года.