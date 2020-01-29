Фото: ИА «Башинформ» В Уфе может появиться площадь имени Габдуллы Тукая Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе может появиться площадь имени Габдуллы Тукая. Вопрос рассмотрели депутаты Горсовета на заседании президиума.

Предлагается присвоить имя Габдуллы Тукая площади рядом с Уфимским государственным татарским театром «Нур», где установлен памятник поэту.

Вопрос о переименовании будет включён в повестку заседания рабочей комиссии.

Окончательные решения по проектам будут приняты на заседании, которое состоится 12 февраля 2020 года.