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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Министр здравоохранения Башкирии не влез в свой счастливый костюм

ОБЩЕСТВО
Фото: www.facebook.com/maxim.zabelin.7

Министр здравоохранения Башкирии не влез в свой счастливый костюм Фото: www.facebook.com/maxim.zabelin.7

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин обратился в соцсетях к подписчикам по поводу мотивации для здорового образа жизни. Поводом послужила ситуация, когда глава ведомства не влез в свой счастливый костюм десятилетней давности.

«На днях наткнулся в шкафу на свой счастливый костюм. Десять лет назад успешно защитил в нем диссертацию. Думаю, отличная классика — вне времени и моды. Достал и решил надеть. Сюрприз, накопленный годами, объявил пуговицам бойкот. Они не сошлись, как сейчас говорит молодежь, от слова «совсем», — написал Максим Забелин в «Фейсбуке».

Он перечислил возможные причины, почему человек начинает терять форму. Среди них — заброшенный спорт, неправильный режим дня и питания, погружение в телефон, пагубное влияние окружающей среды, недостаточно высокий уровень здравоохранения, тяжелая наследственность.

«Но я же взрослый человек и понимаю, что все зависит только от меня. Для физической активности и несложных упражнений всегда можно найти время, было бы желание. Да, здоровый образ жизни становится органичной частью жизнедеятельности только при соблюдении правил — не от случая к случаю, а методично — изо дня в день», — продолжил мысль руководитель Минздрава и подытожил, что «наше драгоценное здоровье больше, чем на 50% зависит от нас самих».

Он спросил у подписчиков, что может служить серьезной мотивацией для здорового образа жизни, и попросил поделиться реальными примерами достижения хороших результатов.

Теги: ЗОЖ
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