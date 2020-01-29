Из Китая в Башкирию осталось вывезти около 700 туристов
Из Китая в Башкирию осталось вывезти около 700 туристов Фото: Ксения Калинина
УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В уфимском аэропорту находится санитарно-карантинный пункт, в котором в круглосуточном режиме специалисты отрабатывают все прилетающие из-за границы воздушные суда. После появления информации об ухудшении эпидситуации в Китае, пристальное внимание было уделено рейсу, который прилетает из южнокитайского города Санья. Об этом на встрече с журналистами 29 января сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.
«У нас два рейса в неделю. Предпоследний прибывает завтра, последний – в понедельник. Так как рейсы в Китай уже были отменены до этого, остается только вывозить наших соотечественников оттуда. Но на этом острове Хайнань зарегистрировано 32 заболевших среди китайского населения с одним летальным случаем. Там введены ограничительные меры. Наших туристов не выпускали за пределы отелей, пляжей. То есть контакт с местным населением был практически исключен, — сообщил спикер. — Сейчас в Китае находятся порядка 700 туристов, летевших от компании «Тез тур». Их вывезут двумя бортами по 350 человек».
Все пассажиры, прилетающие из Китая в уфимский аэропорт, обследуются с помощью бесконтактного переносного термометра прямо на борту самолета. Кроме того, при проходе в зал прилета, к паспортному контролю, пассажиров обследует стационарный тепловизор. При помощи этого прибора определяются лица, которые, возможно, проскочили мимо переносного тепловизора.
«При выявлении температурящих лиц, в обязательном порядке проводится термометрия медицинскими термометрами для подтверждения высокой температуры. Только показания медицинского термометра учитываются при дальнейшем обследовании таких граждан», — сказал представитель Роспотребнадзора РБ.
Отмечается, что заразиться человек может как воздушно-капельным путем, так и контактным, даже подержавшись за руки, а также алиментарно — через пищевые продукты, обсемененные этим вирусом.
О ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ
Лекарства, обладающие противовирусным действием, они все действуют и на этот вирус тоже.
«У нас пока нет вакцины, но нужна ли она будет в России, покажет время. Руководство китайского здравоохранения заявляет, что пик заболеваемости будет преодолен на следующей неделе, потом они прогнозируют спад этой инфекции. Если у нас не будет заносов и распространения, то эта вакцина нам будет нужна только в качестве резервной на тот случай, если вдруг появится эта инфекция», — отметил Олег Мавлютов.
Научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, разработал два вида тест-систем. Они распространены в 15 опорных баз для диагностики этой инфекции. Такая тест-система появится и в Башкирии — региональным Роспотребнадзором подана заявка. Результат обследования будет известен через восемь часов, и не нужно будет отправлять биоматериалы в другой город.
О ПОСЫЛКАХ ИЗ КИТАЯ
«Не рекомендую, хотя подтвердить (опасность посылок — прим. ред.) чем-то не могу», — сказал сотрудник Роспотребнадзора РБ.
По его словам, нужно смотреть, во что упакована посылка и как быстро доставляется. Если это пластик, его легко протереть дезинфицирующими средствами и все будет нормально. А если из материала, то это значительно хуже: ткань лучше аккуратно срезать, при этом надев маску, и сжечь.
О ПРОФИЛАКТИКЕ
- Рекомендуется использовать защитные маски при вынужденном общении с больным ОРВИ.
- Мыть руки с мылом как можно чаще.
- Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
- Промывать полость носа, особенно после улицы и многолюдного места.
- Регулярно делать влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.
- Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.
- Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.
- Вести здоровый образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек.
- При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.
- При первых признаках заболевания при нахождении за рубежом, обращаться за медицинской помощью.
- При появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов при возвращении из заграничной поездки необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью и информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.