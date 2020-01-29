Фото: Ксения Калинина Из Китая в Башкирию осталось вывезти около 700 туристов Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском аэропорту находится санитарно-карантинный пункт, в котором в круглосуточном режиме специалисты отрабатывают все прилетающие из-за границы воздушные суда. После появления информации об ухудшении эпидситуации в Китае, пристальное внимание было уделено рейсу, который прилетает из южнокитайского города Санья. Об этом на встрече с журналистами 29 января сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

«У нас два рейса в неделю. Предпоследний прибывает завтра, последний – в понедельник. Так как рейсы в Китай уже были отменены до этого, остается только вывозить наших соотечественников оттуда. Но на этом острове Хайнань зарегистрировано 32 заболевших среди китайского населения с одним летальным случаем. Там введены ограничительные меры. Наших туристов не выпускали за пределы отелей, пляжей. То есть контакт с местным населением был практически исключен, — сообщил спикер. — Сейчас в Китае находятся порядка 700 туристов, летевших от компании «Тез тур». Их вывезут двумя бортами по 350 человек».

Все пассажиры, прилетающие из Китая в уфимский аэропорт, обследуются с помощью бесконтактного переносного термометра прямо на борту самолета. Кроме того, при проходе в зал прилета, к паспортному контролю, пассажиров обследует стационарный тепловизор. При помощи этого прибора определяются лица, которые, возможно, проскочили мимо переносного тепловизора.

«При выявлении температурящих лиц, в обязательном порядке проводится термометрия медицинскими термометрами для подтверждения высокой температуры. Только показания медицинского термометра учитываются при дальнейшем обследовании таких граждан», — сказал представитель Роспотребнадзора РБ.

Отмечается, что заразиться человек может как воздушно-капельным путем, так и контактным, даже подержавшись за руки, а также алиментарно — через пищевые продукты, обсемененные этим вирусом.

О ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ

Лекарства, обладающие противовирусным действием, они все действуют и на этот вирус тоже.

«У нас пока нет вакцины, но нужна ли она будет в России, покажет время. Руководство китайского здравоохранения заявляет, что пик заболеваемости будет преодолен на следующей неделе, потом они прогнозируют спад этой инфекции. Если у нас не будет заносов и распространения, то эта вакцина нам будет нужна только в качестве резервной на тот случай, если вдруг появится эта инфекция», — отметил Олег Мавлютов.

Научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, разработал два вида тест-систем. Они распространены в 15 опорных баз для диагностики этой инфекции. Такая тест-система появится и в Башкирии — региональным Роспотребнадзором подана заявка. Результат обследования будет известен через восемь часов, и не нужно будет отправлять биоматериалы в другой город.

О ПОСЫЛКАХ ИЗ КИТАЯ

«Не рекомендую, хотя подтвердить (опасность посылок — прим. ред.) чем-то не могу», — сказал сотрудник Роспотребнадзора РБ.

По его словам, нужно смотреть, во что упакована посылка и как быстро доставляется. Если это пластик, его легко протереть дезинфицирующими средствами и все будет нормально. А если из материала, то это значительно хуже: ткань лучше аккуратно срезать, при этом надев маску, и сжечь.

О ПРОФИЛАКТИКЕ

Рекомендуется использовать защитные маски при вынужденном общении с больным ОРВИ.

Мыть руки с мылом как можно чаще.

Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Промывать полость носа, особенно после улицы и многолюдного места.

Регулярно делать влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.

Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.

Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

Вести здоровый образ жизни: полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек.

При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.

При первых признаках заболевания при нахождении за рубежом, обращаться за медицинской помощью.

При появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов при возвращении из заграничной поездки необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью и информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.