Фото: сайт главы РБ И.о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии назначена Наталья Полянская Фото: сайт главы РБ

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполнение обязанностей министра земельных и имущественных отношений Башкортостана возложено на заместителя министра Наталью Полянскую. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Другим указом главы Башкортостана Гульшат Арсланова освобождена от должности министра земельных и имущественных отношений региона в связи с переходом на другую работу.

Наталья Полянская родилась в Уфе 14 ноября 1976 года.

Окончила Башкирский государственный университет, кандидат юридических наук.

В 1998-1999 годах работала юристом в ОАО «Трест № 21».

В 1999-2010 годах — старший преподаватель кафедры гражданского процесса БашГУ.

В 2010-2018 годах работала с договорами гражданско-правового характера.

В 2019 году — начальник отдела в Министерстве земельных и имущественных отношений Башкортостана.

С 2019 года — заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкортостана.