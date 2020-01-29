УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии кратковременные морозы сменятся потеплением, сообщает Башгидромет.

Со второй половины недели, 30 января с выносом тепла с юго-запада температура воздуха в республике вновь повысится до значений, превышающих норму на 6-10 градусов. В большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега.

30 января температура воздуха ночью составит -11,-16, при прояснениях -18,-23, днем -4,-9.

31 января ночью будет -4,-9, по юго-востоку до -15, днем -1,-6.

По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане в третьей декаде января среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 10-12 градусов выше нормы.