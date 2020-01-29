Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии заблокировали сайты по изготовлению оружия Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Дюртюлинском районе прокуратура выявила пять сайтов, содержащих данные о способах самостоятельного изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов. Доступ к сайтам был свободным для неограниченного круга лиц.

В связи с тем, что распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено, межрайонный прокурор обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной в Сети, запрещенной к распространению и с требованием ограничить доступ к данным сайтам.

Суд вынес решение заблокировать эти интернет-ресурсы.

Судебные решения направлены для исполнения в Управление Роскомнадзора.