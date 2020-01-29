В Башкирии заблокировали сайты по изготовлению оружия
В Башкирии заблокировали сайты по изготовлению оружия Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Дюртюлинском районе прокуратура выявила пять сайтов, содержащих данные о способах самостоятельного изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов. Доступ к сайтам был свободным для неограниченного круга лиц.
В связи с тем, что распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено, межрайонный прокурор обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной в Сети, запрещенной к распространению и с требованием ограничить доступ к данным сайтам.
Суд вынес решение заблокировать эти интернет-ресурсы.
Судебные решения направлены для исполнения в Управление Роскомнадзора.