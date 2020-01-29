Фото: Ксения Калинина Роспотребнадзор Башкирии: Не надо делать из нового коронавируса какого-то кровавого убийцу Фото: Ксения Калинина

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Не надо делать из нового коронавируса какого-то кровавого убийцу. Это обычный вирус, вызывающий обычное респираторное заболевание. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Поволжье» 29 января сказал начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

«Этот коронавирус известен и вирусологам и эпидемиологам давно, он циркулировал постоянно. Из истории: лет восемь назад появился новый тип вируса, вызывавший очень тяжелые заболевания с тяжелым респираторным синдромом и высокой летальностью. Это так называемый ближневосточный коронавирус, которым люди заражались от верблюдов. Летальность достигала 10%. Заболевание имело распространение в Саудовской Аравии, ОАЭ и ряде других прилегающих стран, — рассказал он. — В конце прошлого года, в декабре, в городе Ухань появились случаи заболевания внебольничной пневмонии с тяжелым течением. При исследовании выяснилось, что это коронавирус, Это был тот же коронавирус, но мутировавший, — так появился новый штамм. Он не такой вирулентный, как штамм ближневосточного коронавируса».

На сегодняшний день новым коронавирусом заболели более пяти тысяч человек, из них 107 человек погибло, то есть уровень летальности составляет менее 2%.

«Это уровень летальности меньше, чем при гриппе с осложнениями. То есть не надо делать из этого нового вируса какого-то кровавого убийцу. Это обычный вирус, вызывающий обычное респираторное заболевание. Да, если вовремя не лечить, он может перейти в пневмонию, тяжелое течение. Но, однако, из пяти тысяч заболевших с тяжелым течением зарегистрированы только 17-18%, остальные все – легкой и средней тяжести», — сказал Олег Мавлютов.

По его словам, из всех заболевших более 80% — это лица старше 60 лет, то есть люди, у которых ослаблен иммунитет — им надо немного остерегаться заболевания. Среди заболевших всего восемь детей до 15 лет. То есть, детский возраст наименее подвержен этому заболеванию.

«При первых признаках появления новой инфекции Китаем была дана информация во Всемирную организацию здравоохранения, которая оценила ситуацию, как неэпидемическую, не имеющую международного значения. ВОЗ рекомендовала всем национальным организациям, то есть и нашему Минздраву, и аналогичным структурам в других странах более пристально обращать внимание на прибывающих из Китая, в частности, из Уханя. К большому сожалению, должен сказать, что не совсем вовремя сработали власти Уханя, и карантин был введен довольно поздно. За это время из Уханя выехало около пяти миллионов жителей, которые разъехались по своей стране и выехали за пределы», — отметил представитель Роспотребнадзора РБ.

На сегодняшний день в Китае зафиксированы случаи заболевания почти в 20 провинциях, в том числе на курортном острове Хайнань, куда любят летать наши туристы. Заносы нового коронавируса были зарегистрированы в 12 странах по всему миру.