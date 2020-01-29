Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↑

EUR 69.22 ↓

29 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии школы и детсады закрываются на карантин из-за большого количества заболевших

ОБЩЕСТВО
Фото: http://gripptips.ru

В Башкирии школы и детсады закрываются на карантин из-за большого количества заболевших Фото: http://gripptips.ru

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ некоторые школы и детсады приостанавливают образовательный процесс. Частично закрываются классы в школах и группы в детских садах. На сегодняшний день таких классов и групп 29, сообщили в министерстве образования республики.

Занятия отменили в школах Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского и других районов, а также в городах Уфа, Салават и Агидель.

Как сообщало ранее агентство со ссылкой на данные Роспотребнадзора по РБ, за минувшую неделю в Башкирии заболели ОРВИ и гриппом 20 916 человек, в Уфе диагноз поставлен у 6 700 человек. Тем не менее, эпидемии по ОРВИ и гриппу в регионе пока нет, уточняет ведомство. Для сравнения в прошлом году в это время эпидпорог заболеваемости был превышен. В Уфе превышение эпидемического порога на 8% объясняется заболеваемостью среди взрослого населения. Около 68% заболевших составляют дети до 17 лет.

Теги: карантин, ОРВИ, грипп
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира
В уфимскую инфекционную больницу №4 с подозрением на инфекционное заболевание были доставлены двое авиапассажиров, прибывших из Китая. Об этом 28 января
Три медали завоевала уфимка на международных соревнованиях по шорт-треку
Воспитанница башкирского спорта Амалия Амирова завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку «Baltic Cup Gusev 2020», которые принимал го
Радий Хабиров взял под личный контроль судьбу молокозавода «Белое облако»
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в рамках своей рабочей поездки по Миякинскому району внес коррективы в свой график и встретился с работниками
В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений
В Башкирии зарегистрировано стотысячное обращение в «Инцидент менеджмент» - автоматизированную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагиро
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть