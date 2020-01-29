Фото: http://gripptips.ru В Башкирии школы и детсады закрываются на карантин из-за большого количества заболевших Фото: http://gripptips.ru

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ некоторые школы и детсады приостанавливают образовательный процесс. Частично закрываются классы в школах и группы в детских садах. На сегодняшний день таких классов и групп 29, сообщили в министерстве образования республики.

Занятия отменили в школах Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского и других районов, а также в городах Уфа, Салават и Агидель.

Как сообщало ранее агентство со ссылкой на данные Роспотребнадзора по РБ, за минувшую неделю в Башкирии заболели ОРВИ и гриппом 20 916 человек, в Уфе диагноз поставлен у 6 700 человек. Тем не менее, эпидемии по ОРВИ и гриппу в регионе пока нет, уточняет ведомство. Для сравнения в прошлом году в это время эпидпорог заболеваемости был превышен. В Уфе превышение эпидемического порога на 8% объясняется заболеваемостью среди взрослого населения. Около 68% заболевших составляют дети до 17 лет.