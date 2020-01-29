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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Учиться ради крыльев за спиной». Разговор с учителями о семейном образовании - подкаст

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии все больше родителей отказываются от традиционного обучения в пользу семейного образования.

В 2016-2017 учебном году на семейном образовании было 170 человек, 2017-2018 году их число увеличилось до 399, а в 2018-2019 учебном году таких ребят было уже 415. Такие данные приводит региональный Минобр.

В свежем выпуске подкаста «Башинформа» «Школа для взрослых» корреспондент Розалия Валеева и педагоги уфимского центра «Растем вместе» обсудили перспективы, сложности и преимущества семейной формы образования.

Кто имеет право перейти из традиционной школы на альтернативную? Что для этого нужно? Как проходят занятия? Есть ли оценки в дневнике и какой аттестат ребенок получит? И почему математика для нынешних подростков легче литературы?

Все это объясняли директор центра «Растем вместе» Инна Федорова и соучредитель Рушана Смирнова.

Подкасты «Башинформа» можно послушать в официальной группе агентства в социальных сетях и на Youtube-канале.

Пишите нам: podkasts@bashinform.ru

Теги: подкасты
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