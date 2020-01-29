И.о. главного врача Республиканской станции скорой помощи назначен Аяз Камалов

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Исполняющим обязанности главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи назначен Аяз Камалов. Об этом сообщается на официальном сайте службы в Башкирии.

Аяз Камалов в 1996 году получил высшее образование в Башгосмединституте им. 15-летия ВЛКСМ, а через год окончил интернатуру по специальности «хирургия». Еще два года ему понадобилось на обучение в ординатуре.

В 2010 году Аяз Ринатович прошел курсы повышения квалификации Башгосмедуниверситета по специальности «сердечно-сосудистая хирургия».

В январе Аяз Камалов уже начал решать одну из главных проблем региона — нехватку врачей скорой помощи. По словам председателя профсоюзной организации Республиканской станции скорой медпомощи, из 90 бригад полностью укомплектовано только 30. Новый и.о. главврача посетил Уфимский медколледж и рассказал о привилегиях профессии врача и фельдшера скорой помощи.

Для выпускников медколледжей в Башкирии действует компенсация расходов на переобучение по специальности «Скорая медицинская помощь». С июня 2019 года установлены надбавки за непрерывный стаж работы до 65% к окладу, ежемесячные доплаты получают работники, работающие по совместительству на полную ставку. Также в Уфе действует программа жилищных сертификатов: 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий может получить врач, 350 тысяч — средний медперсонал выездных бригад.