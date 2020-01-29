Лучшие школьники России получили дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в УГНТУ



















УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ».

Завершилась всероссийская программа «Нефтяная кухня», проходившая в стенах Уфимского нефтяного университета с 25 по 27 января.

С 25 по 27 января Уфимский государственный нефтяной технический университет стал площадкой для проведения всероссийского проекта «Нефтяная кухня».

«Нефтяная кухня» – это всероссийский образовательный проект, который позволяет при помощи современных игровых методик погрузить школьников на три дня в нефтегазовую отрасль и получить знания на уровне студентов 3 курса. Для школьников это, с одной стороны, возможность познакомиться с индустрией, а с другой, конечно же, – профориентация. Отрасль большая, направлений работы очень много – практически каждый может найти профессию для себя. Школьники, успешно прошедшие программу, получают дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Уфимский государственный нефтяной технический университет и дальше смогут себя попробовать в одной из нефтегазовых специальностей», – рассказала руководитель проекта «Нефтяная кухня» Айгюль Шадрина .

Программу «Нефтяная кухня» в 2017 году придумала молодой ученый, тогда ещё аспирант УГНТУ Айгюль Шадрина. Проект успешно осуществляется на базе вуза, год за годом увеличивая количество участников и расширяя свою географию. Программа уже несколько раз получала гранты Росмолодежи, стала выпускником Акселератора инноваций в образовании Высшей школы экономики. В 2018 году проект был поддержан Молодежным советом при министерстве энергетики России и российскими нефтегазовыми корпорациями.

В этом году участниками проекта стали более 50 лучших школьников со всей России – из порядка 1200 заявок, полученных организаторами от учащихся 644 школ из 103 населенных пунктов страны, были отобраны самые интересные, креативные и необычные. В течение трех дней ребята проходили обучение основам нефтегазовой отрасли на базе УГНТУ. Первый день обучения был посвящен теории: школьники слушали лекции в формате научного стендапа – для них был организован обучающий курс, посвящённый инженерным наукам. Во второй день проходил практический этап работы – этап строительства. Ребята разделились на 10 команд, выбрали заинтересовавшие их профессии, строили установки. Каждая установка – часть гигантского, площадью в 200 квадратных метров, макета месторождения нефти и газа. Третий день – проект защиты проектов и выступлений. В этот день школьники рассказывали о специфике работы своих установок всем желающим ближе узнать о нефтегазовую отрасль.

«Нас разделили по группам при помощи жеребьевки, наша команда выбрала электроцентробежный насос. Мы строили его по картинкам при помощи бумаги, фольги и трубок. Мероприятие – супер! Мы узнали о том, что собой представляет нефтегазовое дело. Мне очень понравилось то, что сюда отобрали самых лучших ребят, всесторонне развитых, готовых трудиться работать, стремиться, развиваться, учиться. Это очень вдохновляет и мотивирует», – рассказал Тимур Кильдияров, учащийся 11 класса школы № 119 .

Проект дал ребятам не только основы нефтегазового дела, но и научил работать в команде, помог развитию их гибких навыков, которые также немаловажны в работе специалиста нефтегазовой отрасли.

По итогам мероприятия каждая из десяти команд стала победителем в одной из номинаций. А завершилась работа программы на особенно приятной ноте – дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УГНТУ получил каждый из участников «Нефтяной кухни».