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Китайский коронавирус может попасть в Россию в феврале

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Китайский коронавирус может попасть в Россию в феврале Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Эксперты прогнозируют появление нового штамма коронавируса на территории России в феврале, сообщает ТАСС.

Такие данные содержатся в докладе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава.

Эксперты оценивают риск ввоза коронавируса на территорию России как высокий по ряду причин. Среди них — передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью, а также празднование Нового года по китайскому календарю.

Вместе с тем, как считают специалисты этого исследовательского центра, угроза распространения коронавируса в России низкая.

Теги: коронавирус
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