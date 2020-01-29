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29 января Среда

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В Башкирии растет число желающих зарегистрировать брак в красивую дату 20.02.2020

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии растет число желающих зарегистрировать брак в красивую дату 20.02.2020.

В настоящее время в ЗАГСы республики подано 262 заявления о заключении брака в этот день, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции. 99 из них в Уфе. И это несмотря на то, что дата выпадает на четверг.

Подобные даты для бракосочетания новобрачные выбирают заранее, веря, что сочетание красивых чисел станут залогом их будущей счастливой жизни. К тому же их проще запомнить. Но психологи советуют относиться внимательнее не к календарным датам, а к чувствам друг друга, ведь настоящей гарантией счастливого и крепкого брака являются взаимная любовь, понимание, терпение и уважение.

Тем не менее, ЗАГСы готовятся к наплыву желающих стать супругами как в этот день, так и следующую за ним субботу 22.02.2020.

Также ожидается, что в этом году популярными для бракосочетаний должны стать даты: 20.03.20, 20.05.20, 20.06.20.

Теги: ЗАГС
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