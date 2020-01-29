Фото: ИА «Башинформ» С 23 марта стартует конкурсный отбор на создание модельных библиотек - Минкульт Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 23 марта начинается очередной прием заявок для конкурсного отбора на создание в следующем году муниципальных модельных библиотек. Заявки принимаются до 9 апреля, сообщили в Минкульте Башкирии.

Проект по созданию модельных библиотек входит в нацпроект «Культура», разработанный по поручению президента России Владимира Путина.

Цель масштабного проекта — повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить их доступ в интернет, а также создать современное библиотечное пространство.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году в Башкирии благодаря участию в конкурсном отборе-2019 появятся три модельные библиотеки — в Благоварском, Дюртюлинском и Туймазинском районах. На их создание из федерального бюджета республика получит 20 млн рублей.

«Выделенные средства направят на модернизацию библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления», — добавила пресс-секретарь Министерства культуры Башкирии Олеся Мельникова.

Создание модельных библиотек обеспечит доступ читателей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Кроме того, предполагается создание современного библиотечного пространства, работа дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов, а также регулярное проведение различных культурно-просветительских мероприятий для жителей всех возрастов.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано свыше 500 заявок из 78 регионов страны. Победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 регионов, включая Башкирию. Они станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в этом году.

Башкирия участвует в реализации национального проекта «Культура» по всем направлениям, отметили в республиканском Минкульте.

Среди них — оснащение музыкальными инструментами муниципальных детских школ искусств, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), строительство и капитальный ремонт местных домов культуры.