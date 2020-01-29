Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↑

EUR 69.22 ↓

29 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 23 марта стартует конкурсный отбор на создание модельных библиотек - Минкульт Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

С 23 марта стартует конкурсный отбор на создание модельных библиотек - Минкульт Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 23 марта начинается очередной прием заявок для конкурсного отбора на создание в следующем году муниципальных модельных библиотек. Заявки принимаются до 9 апреля, сообщили в Минкульте Башкирии.

Проект по созданию модельных библиотек входит в нацпроект «Культура», разработанный по поручению президента России Владимира Путина.

Цель масштабного проекта — повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить их доступ в интернет, а также создать современное библиотечное пространство.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году в Башкирии благодаря участию в конкурсном отборе-2019 появятся три модельные библиотеки — в Благоварском, Дюртюлинском и Туймазинском районах. На их создание из федерального бюджета республика получит 20 млн рублей.

«Выделенные средства направят на модернизацию библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления», — добавила пресс-секретарь Министерства культуры Башкирии Олеся Мельникова.
Создание модельных библиотек обеспечит доступ читателей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Кроме того, предполагается создание современного библиотечного пространства, работа дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов, а также регулярное проведение различных культурно-просветительских мероприятий для жителей всех возрастов.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано свыше 500 заявок из 78 регионов страны. Победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 регионов, включая Башкирию. Они станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в этом году.

Башкирия участвует в реализации национального проекта «Культура» по всем направлениям, отметили в республиканском Минкульте.

Среди них — оснащение музыкальными инструментами муниципальных детских школ искусств, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), строительство и капитальный ремонт местных домов культуры.

Теги: нацпроекты, культура, модельные библиотеки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира
В уфимскую инфекционную больницу №4 с подозрением на инфекционное заболевание были доставлены двое авиапассажиров, прибывших из Китая. Об этом 28 января
Три медали завоевала уфимка на международных соревнованиях по шорт-треку
Воспитанница башкирского спорта Амалия Амирова завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку «Baltic Cup Gusev 2020», которые принимал го
Радий Хабиров взял под личный контроль судьбу молокозавода «Белое облако»
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в рамках своей рабочей поездки по Миякинскому району внес коррективы в свой график и встретился с работниками
В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений
В Башкирии зарегистрировано стотысячное обращение в «Инцидент менеджмент» - автоматизированную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагиро
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть