Фото: Андрей Старостин Башкирия в федеральных СМИ: ОСАГО без риска; Цулыгин: «Ощущение, что мы ещё не долетели» Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Составлен рейтинг самых «опасных» регионов с точки зрения ОСАГО. Башкирия в числе регионов, где ситуация с «автогражданкой» улучшилась.

«Автогражданка» без риска. Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО, сообщает «Российская газета». Для оценки учитывались такие факторы, как частота страховых случаев, величина выплат, соотношение страховых выплат к страховым премиям — так называемый скользящий коэффициент выплат. В итоге в «красной» зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов, говорится в газете. Среди них – Адыгея и Краснодарский край, а также весь Северный Кавказ. Отмечается, что «в Краснодарском крае зафиксированы критически высокие показатели средней выплаты (87,8 тыс. руб.). Скользящий коэффициент выплат (94,2%) и средняя страховая выплата примерно в полтора раза превышают общероссийские значения». В «желтую» зону, где риски мошенничества с «автогражданкой» также велики, попали 22 субъекта. В частности, в этом списке Москва. В издании говорится, что для борьбы с мошенничеством РСА создал 64 региональные межведомственные группы, которые работают на уровне региональных властей. «Подвижки есть. Например, Татарстан, несколько лет находившийся в «красной» зоне, сейчас переместился в «зеленую», ситуация улучшилась в Ивановской, Волгоградской областях и Республике Башкортостан». В Башкирии, находящейся в «зеленой» зоне рейтинга регулятора, средняя выплата по ОСАГО составляет 50 тыс. рублей, а скользящий коэффициент выплат – 60,1%.

Готовы сделать тату с QR-кодом. Зашифровать в QR-код свою личную информацию для ее активного использования готовы 34% россиян, а 8% даже согласились бы сделать татуировку с личным QR-кодом. Об этом говорят результаты исследования, проведенного «ВКонтакте для бизнеса» и агентством ResearchMe, с которым ознакомились «Известия». Выяснилось, что 49% респондентов готовы зашифровать свой номер телефона, 47% — ссылки на соцсети, 39% — электронную почту и 37% — группу крови и паспортные данные. Большинство россиян, которые используют QR-коды, встречают их на чеках (61%) и упаковках товаров (51%). При этом, отмечают в газете, большинство участников исследования, которые готовы совершать покупки при помощи QR-кодов, проживают в Уфе — 68%. На втором и третьем местах Москва (67%) и Самара (66%).

О возможности экстремистских провокаций. ТАСС передает, что в МВД России не исключили возможность экстремистских провокаций в Татарстане. «Учитывая сложную международную обстановку, а также то, что Республика Татарстан является одним из центров оборонно-промышленного комплекса России, возможны различные провокации экстремистского и террористического характера», — сообщил начальник бюро МВД РФ Михаил Литвинов на заседании коллегии МВД по РТ. По его словам, угроза госбезопасности исходит от экстремизма и национал-сепаратизма. «В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются салафитские группы, в Поволжье и на Урале консолидируются националистические структуры тюркских народов. В целях адекватного реагирования на указанную угрозу необходимо организовать во взаимодействии с ФСБ России и другими заинтересованными ведомствами реализацию комплекса мер по противодействию экстремизму», — считает представитель МВД России, передают в ТАСС.

Компании из Сибая выставили иск почти на 2 млрд. ИА REGNUM узнал, что в арбитраж Москвы поступил иск от обанкроченного «Росэнергобанка» к НАО «Башкирское шахтопроходческое управление». «Иск от конкурсного управляющего банка, два года назад оставшегося без лицензии, — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил 23 января 2020 года, — говорится в сообщении. — Сумма претензий — 1 789 951 287,67 рубля. Третьими лицами в деле выступают ООО «Башкирская медь», владельцами которой являются АО «Учалинский ГОК» и АО «Уральская Горно-металлургическая компания», а также Навоийский горно-металлургический комбинат из Узбекистана», — информирует агентство, уточнив, что «в 2014 году все три компании — третьи лица и ответчик — заключили договор подряда, но это ли стало причиной иска, пока неизвестно». Сообщается также, что «компания-ответчик учреждена в Сибае в сентябре 1994 года и является единственным владельцем сибайского ООО «Башзолото» (добыча и обогащение медной руды). Башкирское шахтопроходческое управление создано в 1985 году для строительства Сибайского подземного рудника», — рассказали в REGNUM.

«Ощущение, что мы ещё не долетели». Так заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после игры своей команды в выездном матче чемпионата КХЛ против «Амура», передает РИА Новости, уточнив, что «встреча прошла во вторник в Хабаровске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев». Отмечается также, что «"Салават Юлаев" проиграл четвертый из шести последних матчей». «По нашей игре сказать нечего – такое ощущение, что мы ещё не долетели, мы где-то были там, но не на матче. Поэтому комментировать что-либо сложно», — приводит агентство слова Цулыгина.