В Башкирии заявление на детские выплаты от 3 до 7 лет можно подать до 31 декабря 2020 года

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут получать семьи с низкими доходами — если на одного члена семьи приходится меньше одного прожиточного минимума, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

В 2020 году размер выплаты составит половину от прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации на второй квартал предыдущего года, соответственно в Республике Башкортостан он будет равен 4 894,5 рублям.

Порогом для определения критерия нуждаемости также является прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2019 года — в Республике Башкортостан это 9804 рубля.

Независимо от даты подачи заявления в течение 2020 года, семьи получат выплату за весь период, начиная с января 2020 года, а в случае достижения ребенком в 2020 году возраста 3 лет — с момента достижения им трехлетнего возраста.

В настоящее время корректируется федеральный бюджет, готовятся нормативные правовые акты и утверждается порядок предоставления выплаты. Планируемый срок утверждения — июль 2020 года.