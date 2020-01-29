В Башкирии общественники продолжают разбираться с «картонными домами» в Подымалово

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане проверили качество ремонта в домах, возведенных по программе переселения из аварийного жилья в деревне Подымалово Уфимского района. По мнению общественников, многие проблемы, выявленные в процессе эксплуатации жилья, связаны с технологической особенностью этих домов, и решить их с помощью ремонта невозможно. Эксперты ОНФ обратились в Госкомитет по строительству и архитектуре с призывом отказаться от экспериментальных быстровозводимых технологий при строительстве социального жилья и попросили провести анализ состояния домов, построенных аналогичным способом, в других муниципальных образованиях республики.

«Домами в деревне Подымалово региональное отделение ОНФ занимается с осени 2019 года. Тогда к нам обратились местные жители. Они были озабочены тем, что ремонт, начатый после их многочисленных обращений, идет очень медленно. Была угроза, что с наступлением холодов люди останутся без крова над головой. Мы обратились в правительство региона с просьбой взять ситуацию на контроль и ускорить темпы ремонтных работ. Профильный госкомитет заверил нас, что 1 ноября все жители смогут заселиться в отремонтированные дома. К сожалению, позже сроки были сдвинуты, и граждане были вынуждены долгое время жить в вагончиках и съемном жилье. На сегодняшний день ремонт завершен, но у нас возникло много других вопросов к людям, которые строили и принимали эти дома», – отметил член регионального штаба ОНФ в Башкортостане, руководитель регионального исполкома Виталий Брыкин.

Активисты ОНФ отметили, что застройщик в рамках гарантийных обязательств устранил некоторые недостатки, допущенные при строительстве. В ходе ремонта строительной организацией были заменены покрытие полов и лаги, переклеены обои, затянута фурнитура на окнах, залиты отмостки и утеплены фронтоны. Но все эти работы не решают главную проблему – отсутствие теплоизоляции.

Местные жители рассказали, что, несмотря на проходящий рядом с домами газопровод, обеспечение квартир газовым оборудованием не предусмотрено проектом, помещения отапливаются электрическими конвекторами. Тепло в домах не держится, отопительные приборы зимой работают в усиленном режиме. Жителям ежемесячно приходят счета за электричество почти на 11 тысяч рублей, для сельчан это непосильная нагрузка на семейный бюджет.

«Прокуратура республики, которая провела проверку после нашего обращения, согласилась, что дома со строительными нарушениями и недостатками приняты как пригодные для проживания. Все материалы переданы в Следственный комитет, и уже возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности чиновников Уфимского района. Надеемся, что нам удастся получить ответ на один из основных вопросов: почему на федеральные средства построены дома по спорной экспериментальной технологии? И, конечно, необходимо предотвратить ее использование для строительства социального жилья в дальнейшем», – подчеркнул Брыкин.