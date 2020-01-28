Глава Башкирии в Киргиз-Мияках почтил память Героев Советского Союза

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В селе Киргиз-Мияки глава республики посетил сквер «Аллея Славы», который открыли в прошлом году после реконструкции. В рамках проекта «Городская среда» в центре сквера обустроили фонтан, заменили тротуарные плитки и системы освещения, установили скамейки для отдыха, обновили облицовочные плитки на стелах с именами уроженцев района, погибших во время Великой Отечественной войны, и основания под бюстами Героев Советского Союза Миннигали Губайдуллина, Мансура Абдуллина и Ивана Максимчи. Радий Хабиров оценил проделанные работы и возложил цветы к мемориалу.

В рамках национального проекта «Культура» в райцентре отремонтировали Миякинский центральный дворец культуры. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджета выделили 30 млн рублей. Здесь занимаются 26 творческих коллективов и более 300 кружков.

Радий Хабиров отметил, что дворец культуры и прилегающая к нему территория станут одной из площадок Всемирной фольклориады-2020. Руководитель республики поручил ответственно подойти к вопросам подготовки к этому событию, чтобы международный фестиваль народных культур прошёл на самом высоком уровне.