Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.33 ↑

EUR 68.77 ↓

28 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии в Киргиз-Мияках почтил память Героев Советского Союза

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В селе Киргиз-Мияки глава республики посетил сквер «Аллея Славы», который открыли в прошлом году после реконструкции. В рамках проекта «Городская среда» в центре сквера обустроили фонтан, заменили тротуарные плитки и системы освещения, установили скамейки для отдыха, обновили облицовочные плитки на стелах с именами уроженцев района, погибших во время Великой Отечественной войны, и основания под бюстами Героев Советского Союза Миннигали Губайдуллина, Мансура Абдуллина и Ивана Максимчи. Радий Хабиров оценил проделанные работы и возложил цветы к мемориалу.

В рамках национального проекта «Культура» в райцентре отремонтировали Миякинский центральный дворец культуры. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджета выделили 30 млн рублей. Здесь занимаются 26 творческих коллективов и более 300 кружков.

Радий Хабиров отметил, что дворец культуры и прилегающая к нему территория станут одной из площадок Всемирной фольклориады-2020. Руководитель республики поручил ответственно подойти к вопросам подготовки к этому событию, чтобы международный фестиваль народных культур прошёл на самом высоком уровне.

Теги: 75 лет Великой Победы, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе с подозрением на новый коронавирус госпитализированы два авиапассажира
В уфимскую инфекционную больницу №4 с подозрением на инфекционное заболевание были доставлены двое авиапассажиров, прибывших из Китая. Об этом 28 января
Три медали завоевала уфимка на международных соревнованиях по шорт-треку
Воспитанница башкирского спорта Амалия Амирова завоевала три медали международных соревнований по шорт-треку «Baltic Cup Gusev 2020», которые принимал го
Стали известны подробности автоаварии в Башкирии, в которой погибли отец с дочерью
В Бирском районе накануне утром на 88 км автодороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево, при столкновении «Лады Калины» и грузового «Вольво» погибли 46-летн
Роспотребнадзор Башкирии о распространяющемся коронавирусе: «Нам всем надо быть настороже»
В связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть