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В Сибае появится инновационный мусороперерабатывающий завод

ОБЩЕСТВО
Фото: ВПП Единая Россия

В Сибае появится инновационный мусороперерабатывающий завод Фото: ВПП Единая Россия

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае планируется строительство нового мусороперерабатывающего завода с безотходной технологией. По словам депутата Госдумы от «Единой России», руководителя рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в РБ Зарифа Байгускарова, это будет первое предприятие подобного рода в стране.

Во время совещания по реализации нацпроекта сегодня, 28 января, в Региональной общественной приемной партии парламентарий рассказал об опыте других регионов, где есть примеры функционирования мусороперерабатывающих предприятий.

«В ноябре прошлого года мы с рабочей группой посетили в Нижнем Новгороде два завода по сортировке и переработке мусора. Предприятие работает круглые сутки, там установлено импортное оборудование, работа автоматизирована таким образом, что весь процесс контролируют всего два человека», — рассказал Зариф Байгускаров.
В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также депутаты разных уровней. Разговор касался проблем ликвидации свалок и строительства новых мусоросортировочных комплексов.

До 2024 года в республике запланировано строительство 16 комплексов обработки твердых коммунальных отходов и трех объектов по утилизации ТКО: в Давлекановском районе и Стерлитамаке. В рамках нацпроекта к 2024 году будет ликвидировано 24 несанкционированных свалки в городах, в том числе три наиболее опасных объекта – свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, Семёновская золотоизвлекательная фабрика в Баймакском районе и шламонакопители на территории бывшего «Химпрома» в Уфе.

Теги: переработка мусора, нацпроекты
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