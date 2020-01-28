Фото: УФССП по РБ В Уфе закрыто еще одно кафе сети «Папа Гриль» Фото: УФССП по РБ

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе судебные приставы приостановили работу еще одного кафе сети «Папа Гриль». Закрытие точки общепита по ул. Индустриальное шоссе (Калининский район) произошло во исполнение решения суда, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектор Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки деятельности точки сети быстрого питания выявил нарушения. В частности, в заведении, в ассортимент продукции которого входят шаурма, бургеры, хот-доги и другой фастфуд, отсутствует централизованное водоснабжение и не предусмотрена раковина для мытья рук. Также по материалам проверки вместо двухсекционной ванны установлена односекционная, и мытье кухонной посуды осуществляется в односекционной моечной ванне.

Выявленные нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Суд постановил назначить административное наказание в виде приостановления деятельности данной точки сроком на 30 суток.

Когда исполнительный документ поступил в Калининский районный отдел г. Уфы УФССП по РБ, судебный пристав в ходе совершения исполнительных действий опечатал и опломбировал помещения. В течение всего срока сотрудники УФССП по Республике Башкортостан будут контролировать надлежащее исполнение решения суда.

Напомним, неделю назад по тем же причинам было закрыто кафе﻿ сети «Папа Гриль» в Октябрьском районе. Администрация кафе считает, что таким образом организовано давление на бизнес стрит-кафе, и собирается обжаловать решение Роспотребнадзора.