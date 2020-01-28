Фото: администрация Уфы В Уфе ветеран Великой Отечественной войны отметил свой вековой юбилей Фото: администрация Уфы

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ветеран Великой Отечественной войны Илья Ковельзон перешагнул вековой рубеж. Он прошел путь от командира батареи до начальника и закончил службу в звании полковника. Гимнастерку с погонами, которую хранил в шкафу, надел на юбилей. Илья Ковельзон награжден орденом Отечественной войны II степени.

Сейчас он пребывает в республиканском геронтологическом центре «Именлек». Первыми ветерана поздравили сотрудники учреждения и родственники, живущие в Канаде (связались с ним по скайпу). Также его поздравили представители администрации района, Совета ветеранов, военкомата, коллеги из Академии наук и школьники. Они вручили памятные подарки и письмо от президента России.

Илья Гильевич родился 20 января 1920 года в Черниговской области. Получив среднее образование на малой родине, в 1938 году поступил на электромеханический факультет Киевского индустриального института. Не доучился — апреле 1942-го Илья Ковельзон был призван в армию, в 1943 году окончил артиллерийскую академию им. Дзержинского. Воевал в белорусском Гомеле, на Западной Украине.

«Мы, зенитчики, прикрывали железнодорожные станции, фронтовые дороги и войска, которые атаковали с воздуха», — вспоминает ветеран.

Победу встретил в Гродно.

Заведующая отделением милосердия геронтологического центра Екатерина Брыкина рассказывает, что мужчина со всеми делится опытом, пытаясь оградить от ошибок. «Коллеги ему подарили полугодовую подписку на его любимый «Собеседник», а он поинтересовался: «Почему не на год?», — передает слова Екатерины Брыкиной пресс-служба администрации Уфы.

Ветеран любит чтение, и не только на русском — например, книгу «Ворона в павлиньих перьях и другие рассказы», написанную по мотивам басен Эзопа, читает на английском.

«Немножко знаком с английским. Когда работал в институте генетики, к нам приходили импортные приборы. Я их налаживал, показывал, как с ними обращаться», — поясняет Илья Ковельзон.

Несмотря на то, что в последнее время маломобилен, ветеран ведет активную жизнь. Летом преодолевает на коляске большие расстояния. Сообщается, что в июне 2019 года съездил на площадь Ленина посмотреть на новый фонтан «Часы» и впервые съел там огромное «облако» сахарной ваты.