«Дотации не дали»: Когда в Уфу из окружающих деревень нахлынули 4000 голодающих

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимской губернии трети населения не хватало хлеба уже с Рождества, а почти половине жителей – с Масленицы. Когда в Уфу из окружающих деревень нахлынули 4000 голодающих и как власть решала эти вопросы. Об этом — в газете «Советская Башкирия» за март 1967 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ

«Рассматривая сведения об урожайности хлебов по Уфимской губернии за 50 лет, предшествовавших Первой мировой войне, мы насчитали 13 засушливых», — информирует газета, отметив, что для части населения неурожай тогда означал голод. Но для какой части и в какой степени — правительственная статистика не учитывала. Невыгодно было. Однако для того, чтобы знать хоть что-то об экономическом положении населения, «земство, не ведя статистики о нехватке хлеба, все же стороной, от своих “корреспондентов”, собирало такие данные».

В качестве примера в издании приводится «благополучный по урожайности 1907-й год». О зиме 1907-1908 гг. Уфимская губернская земская управа получила сведения от 887 своих корреспондентов. Из них лишь 110 доложили, что в районах их проживания своего хлеба жителям хватает на круглый год. Остальные сообщили о недостатке хлеба для пропитания жителей, в том числе 54 процента корреспондентов заявили о недостатке хлеба более чем у половины жителей их районов.

По данным «Хозяйственно-статистического обзора Уфимской губернии за 1908 год», «у десятой части населения хлеба не хватало уже с осени, у трети с Рождества, у 40 процентов жителей – с Масленицы. 56 процентов крестьян недостающий им хлеб покупали, 44 процента – брали в долг и в отработку». Так земское «социологическое исследование» официально подтверждало бедственное положение крестьян в дореволюционной Башкирии.

При этом, отмечается в газете, за 50 дореволюционных лет Уфимская городская дума касалась вопросов неурожая, нехватки продуктов питания и фуража всего два раза. Один раз это случилось во время голода 1911-1912 годов, когда в Уфу из окружающих деревень в поисках работы и пропитания нахлынули 4000 голодающих. «Тогда дума ходатайствовала перед центральным правительством о выделении дотации для помощи безработным. Дотации Уфе не дали», — уточняют в издании.

Второй раз, в связи с голодом 1906 года, Уфимская городская дума приняла вот такое постановление: «Городская дума при всем сочувствии и желании города, тем не менее, вследствие выяснившейся полной невозможности осуществить это предприятие в данное время, – постановила: вопрос оставить открытым», процитировало издание из «Журнала Уфимской городской думы» от 23 января 1907 года.

«Но, не получая ничего от властей, уфимская беднота могла, быть может, рассчитывать на помощь церкви?» — задаются вопросом в газете и сообщают, что «в старых газетах и делах местных учреждений свидетельств о какой-нибудь заметной помощи бедным и голодающим со стороны духовенства мы не нашли».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.