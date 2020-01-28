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В Уфе мужчину за растрату имущества предприятия на сумму 34 млн рублей осудили условно

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе мужчину за растрату имущества предприятия на сумму 34 млн рублей осудили условно Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 60-летнего бывшего генерального директора ООО «РеалГаз», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Его признали виновным по статьям «Мошенничество» и «Растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере».

С 2016 по 2018 годы мужчина подделал подписи учредителя на документах, на которых он якобы дает согласие на распоряжение имуществом компании. На их основании обвиняемый незаконно переоформил четыре автозаправочные станции, два автомобиля и два полуприцепа общей стоимостью свыше 26 млн рублей на «РеалГаз». Директором и единственным сотрудником являлась его супруга.

Обвиняемый также переоформил четыре автомобиля общей стоимостью около 8 млн рублей на себя и своих родственников.

Мужчина вину не признал. На имущество обвиняемого был наложен арест, все объекты, кроме одного автомобиля, возвращены собственнику компании.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: растрата, прокуратура РБ
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