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В Башкирии школы начали закрывать на карантин

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии школы начали закрывать на карантин Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Салаватском районе Башкирии две школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как сообщает газета «На земле Салавата» со ссылкой на Малоязовскую ЦРБ, в Мурсалимкинской средней школе из 135 учащихся начальных классов в понедельник отсутствовали на занятиях 34 человека, в Насибашевской СОШ — из 51 отсутствовали 27 учеников.

Занятия в начальных классах этих образовательных учреждений отменены до 3 февраля по причине превышения порога заболеваемости ОРВИ.

Теги: карантин, ОРВИ
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