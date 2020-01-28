Фото: Олег Яровиков В Башкирии школы начали закрывать на карантин Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Салаватском районе Башкирии две школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как сообщает газета «На земле Салавата» со ссылкой на Малоязовскую ЦРБ, в Мурсалимкинской средней школе из 135 учащихся начальных классов в понедельник отсутствовали на занятиях 34 человека, в Насибашевской СОШ — из 51 отсутствовали 27 учеников.

Занятия в начальных классах этих образовательных учреждений отменены до 3 февраля по причине превышения порога заболеваемости ОРВИ.