Фото: https://ogniagideli.rbsmi.ru/ Приемная семья из Башкирии воспитывает 27 детей Фото: https://ogniagideli.rbsmi.ru/

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Новокабаново Краснокамского района живет самая большая приемная семья Башкирии. Гольсирин Дербенева и Аис Маликов воспитывают 27 детей. Об уникальной семье пишет местная газета «Огни Агидели», рассказывало о них и агентство в материале «Как в Башкирии принять в семью ребенка».

Родных детей супруги Гольсирин Файзулловна и Аис Назифович давно вырастили. В 2011 году решили взять на воспитание приемных. Уже через год количество детей увеличилась до девяти, а сейчас их — 27. Самому старшему 19 лет, а самому младшему 2 годика. Двое детей находятся на патронатном воспитании, двое усыновленных детей. Три ребенка-инвалида и восемь детей имеют особенности в развитии.

Забирают детишек из местного приюта, из других детских домов. Семья — многонациональная, в ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари, чуваши. Уникальность в том, что супруги берут на воспитание братьев и сестер для того, чтобы сохранить их кровные узы. Почти у всех детей родители лишены родительских прав. Есть сложные и гиперактивные дети, но приемные родители со всеми справляются.

﻿«Мы не герои, мы простые люди, просто чужих детей не бывает, — говорит Гольсирин. — Они сразу становятся родными, самыми лучшими. Переживаешь за каждого. Бывали, конечно, трудности. В 2016 году взяли четверых из одной семьи, младшему 10 месяцев. Больной совсем, боялись, что умрет, ждали весны, солнышка. Вылечили, выходили! Вон он, наш Николай, бегает веселый!».

Есть у супругов и «внучка» — одна из приемных дочерей вышла замуж. Есть и родные внуки — всего семеро. Когда приезжают на праздники — дом переполнен.

Глава семейства Аис Назифович построил для всех большой дом площадью 380 кв. м. Есть своя пилорама, пасека, огород, большой хозяйство. Обязанности между детьми четко распределены, но к труду никого не принуждают. Мальчики убирают двор, заготавливают дрова, ухаживают за скотиной — двумя коровами, телятами, лошадьми, овцами, кроликами, гусями, курами. Девочки занимаются домашними делами.

Установлены в семье и свои правила. За каждым маленьким или новеньким ребенком в семье закреплен старший. Старшие проверяют у младших уроки, мама лично — все дневники. Уроки все делают строго в одно и то же время. Мальчики ходят в спортивные секции, девочки — в танцевальные и вокальные кружки, занимаются рукоделием. Есть у ребят питомцы, за которыми нужно ухаживать — птички-амидины, канарейка, попугай и кошка Марго.

О бытовых нуждах своей семьи родители говорят так. В месяц большая семья съедает 30 кг сливочного масла, 20 кг макаронных изделий, только на чай уходит 3 литра молока в сутки. Для супа хозяйка использует кастрюлю на 15 литров, для второго на 10. Готовят у Дербеневых, как для маленькой армии, и обычно ничего не остается.

Семья любит отдыхать на природе, постоянно выезжают в лес, на рыбалку, ездят в разные города на экскурсии и в музеи. В такие поездки отправляются на собственном автобусе, транспорт подарила «Роснефть».

Семья имеет множество наград, несколько раз принимала участие во Всероссийском форуме замещающих семей в Москве, во Всероссийском конкурсе дневников приемных семей «Наши истории». Но самое главное, что подопечные дети этой семьи чувствуют себя нужными и любимыми.