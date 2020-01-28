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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В БГПУ им. М.Акмуллы молодежи задали «КУРС-2020»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы состоялся молодежный образовательный форум «КУРС-2020: Карьера. Успех. Развитие. Созидание». Организаторами мероприятия выступили администрация Кировского района Уфы и БГПУ им. М.Акмуллы.

Главными участниками форума, которых было более 400 человек, стали обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники и педагоги подростковых клубов, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, молодые педагоги.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие, первый проректор Акмуллинского университета Алмаз Мустаев, депутат Госсобрания-Курултая РБ Альберт Газизов, руководители Кировского района города Уфы.

На интерактивных площадках, организованных Башкирским государственным педагогическим университетом совместно с администрацией Кировского района Уфы для участников была подготовлена насыщенная программа.

На площадке «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» был анонсирован запуск фабрики профнавигаторов «Ключи от карьеры». По этой программе школьники, входящие в актив старшеклассников Кировского района, погрузятся в мир профессий и смогут реализовывать профориентационные программы в своих образовательных организациях.

На площадке «Акселератора проектных инициатив» экспертному сообществу были представлены проекты, которые впоследствии будут рекомендованы к участию в республиканском этапе.

Мастер-класс по социальному проектированию «Мы можем все!» поможет школьникам Кировского района увидеть процесс создания проектов с позиции креативатора.

Силами волонтеров Башгоспедуниверситета были организованы площадки «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» и «Патриотическое воспитание молодежи».

На драйвинг-рейндж «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении» были представлены практики по «Семьеведению» и формированию лидерских позиций. Участниками этого направления стали молодые педагоги из ассоциации молодых педагогов Кировского района «Толпар» и студенты Акмуллинского университета.

Ректор БГПУ им. М.Акмуллы Салават Сагитов отметил: «Целью форума является создание условий для реализации молодёжных проектных инициатив. Наша совместная работа с администрацией Кировского района, с учреждениями образования района, уже не первый год приносит хорошие результаты – «проекты-выходцы» нашего форума в течение года часто становятся обладателями грантов в рамках Всероссийской форумной кампании и Всероссийского конкурса молодежных проектов. И в этом году работы с высоким потенциалом и перспективами развития будут рекомендованы для участия на республиканских и всероссийских форумах».

Теги: БГПУ им. М.Акмуллы
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