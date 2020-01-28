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28 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

95-летнюю ветерана из села Киргиз-Мияки пригласили на празднование Дня Победы в Уфу

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В селе Киргиз-Мияки глава республики Радий Хабиров посетил ветерана Великой Отечественной войны Феодосию Пашину. Ей 25 января исполнилось 95 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, ветеран войны чувствует себя хорошо и во время чаепития рассказала главе региона о своей трудовой и боевой биографии. Феодосия Митрофановна родилась в 1925 году в смешанной семье Сибагатуллы Хисматуллина в деревне Менеузтамак. С малых лет в этой семье дети слышат и начинают говорить на разных языках. Детям присваиваются двойные имена.

И названную первоначально Фатимой девочку удочерил проживающий неподалеку в деревне Ново-Михайловка ее дедушка, Митрофан Афанасьевич Пашин. Девочку крестят, оформляют документы и она становится Пашиной Феодосией Митрофановной. В 1944 году из Уфы ее направляют на 2-й Украинский фронт в 1126-й санитарный полк. Медсестра участвует во многих кровопролитных сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретила в Берлине.

Возвратилась в родные края Феодосия Митрофановна лишь в конце 1945 года. На груди у 20-летней девушки — правительственные награды.

За боевые заслуги и мирный труд Феодосия Митрофановна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда» и правительственными благодарностями. И в мирное время она осталась верна однажды выбранной профессии. До 1947 года она работала медсестрой в санатории имени Чехова.

С 1947 по 60-е годы проживала в Средней Азии в городе Ургенче, работала в детском туберкулёзном санатории. Здесь же она заканчивает медицинское училище.

В 1960 году вместе с мужем, Петром Константиновичем Романовичем они уезжают на его родину на Украину и живут в городе Котовске. Там она продолжает исполнять обязанности сестры милосердия.

В 1995 год Феодосия Митрофановна с мужем возвращаются в Башкирию и начинают жить в Менеузтамаке. После смерти мужа переезжает жить в село Киргиз-Мияки. В честь 60-летия Победы администрация Миякинского района выделила ей благоустроенную однокомнатную квартиру в микрорайоне «Старый Сабантуй».

Радий Хабиров пожелал ветерану крепкого здоровья, пригласил в Уфу на празднование 75–летия Великой Победы и подарил ей телевизор.

«Мы вас сами привезем, устроим. Если будет возможность, приезжайте обязательно», — сказал глава республики.

Феодосия Митрофановна поблагодарила главу региона за его приезд, подарок и приглашение на празднование юбилея.

«Большое вам спасибо за ваш визит, внимание ко мне и ветеранам Великой Отечественной войны. Если позволит здоровье, обязательно приеду в Уфу на юбилей Победы», — сказала ветеран.

Теги: ветераны, 75 лет Победы
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