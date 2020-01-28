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Правительство Башкирии планирует сократить гражданских и госслужащих на 25% к 2024 году

ПОЛИТИКА

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Правительство Башкирии планирует сократить гражданских и государственных служащих на 25% к 2024 году. Об этом говорилось на заседании кабмина, посвященном уточнению целевых ориентиров программы развития республики. За каждый год «пятилетки» штат служащих, по плану, должен уменьшаться на 5%.

«Эффективность и результативность государственных органов, правительства не зависят от количества людей. Мы приступили к этому процессу, первые сто человек сократили. В итоге к 2024 году структура правительства в целом будет более мобильна и эффективна», — сообщил первый вице-премьер Андрей Назаров. Также эта мера позволит «нарастить активность по снижению бюрократической волокиты, в том числе в части уменьшения документооборота в правительстве», — отметил вице-премьер Илшат Тажитдинов.

Теги: сокращение, госслужащие
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