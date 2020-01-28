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28 января Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии учителям планируют платить по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Учителям Башкирии придумали новые стимулирующие выплаты. За подготовку стобалльников они могут получить 50 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте указа главы республики Радия Хабирова «О единовременной выплате учителям образовательных организаций Республики Башкортостан, подготовившим выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному экзамену». Документ размещен на официальном сайте министерства образования региона.

«Размер единовременной выплаты не зависит от количества выпускников, подготовленных учителем в текущем году, и устанавливается в сумме 50 тысяч рублей учителю. Единовременная выплата устанавливается для всех учителей независимо от получения ими данной выплаты в предыдущие годы», — уточняется в проекте документа.

Отмечается, что средства на премиальные выплаты будут поступать из бюджета Башкирии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что симулирующие планировалось выплачивать акушерам-гинекологам, которые отговорили женщину от аборта. Позднее республиканский Минздрав опубликовал сообщение, что проект документа был размещен на сайте ведомства в устаревшей редакции.

Теги: образование, учителя, ЕГЭ
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