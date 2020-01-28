В Башкирию пришло похолодание, температура опустится до минус 25 градусов
УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии ожидается значительное понижение температуры воздуха.
Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют ночью 29 января морозы до минус 30 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -10,-15 градусов.
30 января ожидается небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов мороза, при прояснениях до -25 градусов, днем от 4 до 9 градусов.