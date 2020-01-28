В Башкирии бесплатно дают молоко детям. Что нужно об этом знать

3 Какие нужны документы

По расчетам республиканского госкомитета по торговле, получать помощь могут 26 тысяч семей, но своим законным правом пока воспользовались только семь тысяч. Дело в том, что просто так молочные наборы не дают, нужно прийти в один из пунктов выдачи и написать заявление.

С собой нужно иметь:

Общий перечень:

П аспорт (для детей – свидетельство о рождении) — оригинал и копию всех страниц.

аспорт (для детей – свидетельство о рождении) — оригинал и копию всех страниц. Справку о регистрации по месту жительства. Вы должны быть зарегистрированы на территории Башкирии. Получить справку можно в своем паспортном столе, а в сельской местности – в сельсовете. Срок ее действия — не более 10 дней до даты предъявления.

Справка, подтверждающая статус малоимущего. Ее выдает «Республиканский центр социальной поддержки населения».

Дополнительно:

Для беременных женщин:

С правка от врача-гинеколога, что женщина стоит на учете. Выдать эту справку вам должны не позднее, чем за три месяца до даты предъявления.

Для кормящих матерей:

Справка врача-педиатра (фельдшера), подтверждающая факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за три месяца до дня предъявления;

Для детей до 3 лет:

Справка от врача, что ребенку необходимо получать специализированные продукты питания. Для детей до года нужно указать характер вскармливания. Справка должна быть выдана не позднее, чем за шесть месяцев до даты предъявления.

Документы, подтверждающие, что вы – родитель (паспорт, свидетельство об установлении отцовства – копии и оригинал).

Принести документы можно в любую из точек выдачи. Там же вам дадут бланк заявления. В течение 20 рабочих дней вашу заявку рассмотрят, оформят и, если вы все собрали правильно, пригласят подписать договор.