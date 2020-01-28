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В Башкирии бесплатно дают молоко детям. Что нужно об этом знать

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии бесплатно дают молоко детям. Что нужно об этом знать Фото: Валерий Шахов

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Не все еще знают, что в Башкирии за последние два года реанимировали забытую когда-то программу молочных кухонь. Что положено людям от республики, кто имеет право на помощь и какие документы нужны? Мы собрали ответы на самые главные вопросы о программе.

1Молочная кухня? Что это?
Это когда государство создает производство кефира, творога, йогурта, других полезных молочных продуктов. Для этого буквально за год в Белорецке, Стерлитамаке, Нефтекамске и Октябрьском открыли современные цеха﻿. Еще один скоро заработает в Сибае. Из цехов натуральную продукцию везут во все населённые пункты и раздают нуждающимся. Такой масштабной программы по обеспечению детей натуральной молочной продукцией нет ни в одном регионе России.
2Кто имеет право на бесплатное молоко
Помощь положена:

  • Беременным
  • Кормящим матерям
  • Детям до трех лет
которые относятся к категории «малоимущие». То есть их официальный доход ниже прожиточного минимума (сейчас это около 10 тысяч рублей в месяц на человека).
3Какие нужны документы
По расчетам республиканского госкомитета по торговле, получать помощь могут 26 тысяч семей, но своим законным правом пока воспользовались только семь тысяч. Дело в том, что просто так молочные наборы не дают, нужно прийти в один из пунктов выдачи и написать заявление.

С собой нужно иметь:

Общий перечень:

  • Паспорт (для детей – свидетельство о рождении) — оригинал и копию всех страниц.
  • Справку о регистрации по месту жительства. Вы должны быть зарегистрированы на территории Башкирии. Получить справку можно в своем паспортном столе, а в сельской местности – в сельсовете. Срок ее действия — не более 10 дней до даты предъявления.
  • Справка, подтверждающая статус малоимущего. Ее выдает «Республиканский центр социальной поддержки населения».
Дополнительно:

Для беременных женщин:

  • Справка от врача-гинеколога, что женщина стоит на учете. Выдать эту справку вам должны не позднее, чем за три месяца до даты предъявления.
Для кормящих матерей:

  • Справка врача-педиатра (фельдшера), подтверждающая факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за три месяца до дня предъявления;
Для детей до 3 лет:

  • Справка от врача, что ребенку необходимо получать специализированные продукты питания. Для детей до года нужно указать характер вскармливания. Справка должна быть выдана не позднее, чем за шесть месяцев до даты предъявления.
  • Документы, подтверждающие, что вы – родитель (паспорт, свидетельство об установлении отцовства – копии и оригинал).

Принести документы можно в любую из точек выдачи. Там же вам дадут бланк заявления. В течение 20 рабочих дней вашу заявку рассмотрят, оформят и, если вы все собрали правильно, пригласят подписать договор.

4Куда обращаться?
Всего по республике 85 точек выдачи. Это 21 фирменный пункт, три – площадки партнеров-предпринимателей, два — в детских поликлиниках и 58 – в аптечной сети ГУП «Башфармация». Полный список точек по республике можно посмотреть по этой ссылке﻿. Вот точки в Уфе:

Адрес Когда принимают документы и выдают молоко
50 лет СССР, 8. Аптека 308. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
50 лет СССР, 46/1. Раздаточный пункт. Вторник, среда, пятница с 12.00 до 16.00
Ахметова, 273, аптека №161. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Ахметова, 318/1. Детская поликлиника №6. Понедельник, четверг с 10.30 до 14.00
Батырская, 8. Аптека № 358. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Бикбая, 32. Аптека №380. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Борисоглебская, 1, Аптека № 293. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Гвардейская, 40/1. Аптека №176. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Генерала Кусимова, 15 к1. Аптека 397. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Жукова, 18. Детская поликлиника № 5. Понедельник, вторник, четверг, пятница с 11.00 до 15.00
К. Маркса, 63. Детская поликлиника №3. Вторник, пятница, с 13.00 до 15.00
Кольцевая, 127. Аптека № 105. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Короленко, 7А. Детская поликлиника № 8. Вторник, пятница с 11.00 до 15.00
Кувыкина, 14/2. Раздаточный пункт. Понедельник, четверг с 14.00 до 16.00
Нежинская, 28, Аптечный пункт аптеки №104. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Нехаева, 60, Детская поликлиника №6. Вторник, пятница с 11 до 12.30
Олимпийская, 2. Детская поликлиника №4. Понедельник, четверг с 13.00 до 15.00
Орджоникидзе, 15. Детская поликлиника №4. Вторник, среда, пятница с 12.00 до 16.00
Правды, 20. Детская поликлиника №1. Вторник, пятница с 10.00 до 14.00
Проспект Октября, 178. Аптека № 334. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Рыльского, 14. Аптека № 269. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Ферина, 3. Аптека № 59. Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
Ферина, 12. Раздаточный пункт Понедельник, четверг с 12.00 до 16.00
Шафиева, 8. Детская поликлиника №1. Среда, пятница с 12.00 до 14.00
5Что конкретно дадут моему ребенку?
Это зависит от его возраста, показаний и противопоказаний. Для посетителей «Молочной кухни» врачи и эксперты по питанию разработали пять вариантов рациона, куда входят молоко, кефир, йогурт, творог, сухие адаптированные смеси, сухие каши, специализированные молочные продукты. Все молоко закупают у местных производителей.
6Я не попадаю под категорию «малоимущие». Можно прийти и купить ребенку молоко и йогурт?
Можно!
7Куда жаловаться, если мои права нарушают?
- В ГАУ «Молочная кухня». Телефон +7 (347)218-16-35. Электронная почта gau@milkrb.ru

Теги: молочная кухня
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