В Башкирии бесплатно дают молоко детям. Что нужно об этом знать
В Башкирии бесплатно дают молоко детям. Что нужно об этом знать Фото: Валерий Шахов
УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
Не все еще знают, что в Башкирии за последние два года реанимировали забытую когда-то программу молочных кухонь. Что положено людям от республики, кто имеет право на помощь и какие документы нужны? Мы собрали ответы на самые главные вопросы о программе.
- Беременным
- Кормящим матерям
- Детям до трех лет
С собой нужно иметь:
Общий перечень:
- Паспорт (для детей – свидетельство о рождении) — оригинал и копию всех страниц.
- Справку о регистрации по месту жительства. Вы должны быть зарегистрированы на территории Башкирии. Получить справку можно в своем паспортном столе, а в сельской местности – в сельсовете. Срок ее действия — не более 10 дней до даты предъявления.
- Справка, подтверждающая статус малоимущего. Ее выдает «Республиканский центр социальной поддержки населения».
Для беременных женщин:
- Справка от врача-гинеколога, что женщина стоит на учете. Выдать эту справку вам должны не позднее, чем за три месяца до даты предъявления.
- Справка врача-педиатра (фельдшера), подтверждающая факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за три месяца до дня предъявления;
- Справка от врача, что ребенку необходимо получать специализированные продукты питания. Для детей до года нужно указать характер вскармливания. Справка должна быть выдана не позднее, чем за шесть месяцев до даты предъявления.
- Документы, подтверждающие, что вы – родитель (паспорт, свидетельство об установлении отцовства – копии и оригинал).
Принести документы можно в любую из точек выдачи. Там же вам дадут бланк заявления. В течение 20 рабочих дней вашу заявку рассмотрят, оформят и, если вы все собрали правильно, пригласят подписать договор.
|Адрес
|Когда принимают документы и выдают молоко
|50 лет СССР, 8. Аптека 308.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|50 лет СССР, 46/1. Раздаточный пункт.
|Вторник, среда, пятница с 12.00 до 16.00
|Ахметова, 273, аптека №161.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Ахметова, 318/1. Детская поликлиника №6.
|Понедельник, четверг с 10.30 до 14.00
|Батырская, 8. Аптека № 358.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Бикбая, 32. Аптека №380.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Борисоглебская, 1, Аптека № 293.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Гвардейская, 40/1. Аптека №176.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Генерала Кусимова, 15 к1. Аптека 397.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Жукова, 18. Детская поликлиника № 5.
|Понедельник, вторник, четверг, пятница с 11.00 до 15.00
|К. Маркса, 63. Детская поликлиника №3.
|Вторник, пятница, с 13.00 до 15.00
|Кольцевая, 127. Аптека № 105.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Короленко, 7А. Детская поликлиника № 8.
|Вторник, пятница с 11.00 до 15.00
|Кувыкина, 14/2. Раздаточный пункт.
|Понедельник, четверг с 14.00 до 16.00
|Нежинская, 28, Аптечный пункт аптеки №104.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Нехаева, 60, Детская поликлиника №6.
|Вторник, пятница с 11 до 12.30
|Олимпийская, 2. Детская поликлиника №4.
|Понедельник, четверг с 13.00 до 15.00
|Орджоникидзе, 15. Детская поликлиника №4.
|Вторник, среда, пятница с 12.00 до 16.00
|Правды, 20. Детская поликлиника №1.
|Вторник, пятница с 10.00 до 14.00
|Проспект Октября, 178. Аптека № 334.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Рыльского, 14. Аптека № 269.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Ферина, 3. Аптека № 59.
|Вторник, пятница с 14.00 до 19.00
|Ферина, 12. Раздаточный пункт
|Понедельник, четверг с 12.00 до 16.00
|Шафиева, 8. Детская поликлиника №1.
|Среда, пятница с 12.00 до 14.00