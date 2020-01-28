Больше 20 тысяч жителей Башкирии заболели ОРВИ

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за минувшую неделю уже 20 916 человек заболели ОРВИ.

С 20 по 26 января количество заболевших острой респираторной вирусной инфекцией в республике увеличилось на 4,3%. В Уфе диагноз ОРВИ поставлен у 6 700 человек.

«В республике в настоящее время сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на фоне ее роста. Показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 3,5%, в Уфе превышение — на 8% за счет заболеваемости среди взрослого населения. Около 68% заболевших составляют дети до 17 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.