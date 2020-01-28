Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.33 ↑

EUR 68.77 ↓

28 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация главы РБ

В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений Фото: администрация главы РБ

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии зарегистрировано стотысячное обращение в «Инцидент менеджмент» — автоматизированную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на проблемы и запросы жителей региона в социальных сетях.

«Юбилейное» обращение касалось уборки снега в Уфе. Автор под постом главы республики Радия Хабирова. просил расчистить дороги по улицам Армавирской и Зайнаб Биишевой в районе гимназии №158. Коммунальные службы убрали снег почти сразу после того, как сообщение попало в «поле зрения» системы.

Система «Инцидент-менеджмент» разработана компанией «Медиалогия» и является частью федеральной системы, которую курирует команда первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко. В Башкортостане «Инцидент» работает с 15 октября 2018 года.

Больше всего обращений система зафиксировала в сентябре (9526), июле (9243), октябре (7891), августе (7752) 2019 года. По итогам прошлого года две трети от всей массы проблем, обозначенных в социальных сетях, поступило по темам «Дороги» (19069), «Благоустройство» (16411) и «ЖКХ» (12657). Также в числе лидеров — «Общественный транспорт», «Экология», «Здравоохранение», «Образование».

Больше всего обращений поступает из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Сибая, Иглинского района.

В системе активно проявляют себя 560 аккаунтов муниципальных образований (это главы администраций и официальные страницы городов и районов) и 260 аккаунтов министерств и ведомств республики (официальные страницы и руководители).

При администрации главы региона создана рабочая группа, сотрудники которой выполняют функции кураторов. Они согласовывают ответы на инциденты, которые готовят представители муниципальных образований и республиканских министерств и ведомств и контролируют решение заявленных проблем. Руководитель рабочей группы, начальник управления главы по социальным коммуникациям Елена Прочаковская уточнила, что инцидент закрывается лишь в том случае, если проблема решена, а до тех пор робот не выпустит обращение жителя из поля зрения.

Сложные и системные вопросы, проблемы, для решения которых требуется межведомственное взаимодействие, нередко обсуждаются на тематических часах здравоохранения, образования, городской среды, транспортном, строительном часах и других совещаниях, которые проводят Радий Хабиров и члены администрации или правительства региона.

Теги: инцидент-менеджмент
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны подробности автоаварии в Башкирии, в которой погибли отец с дочерью
В Бирском районе накануне утром на 88 км автодороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево, при столкновении «Лады Калины» и грузового «Вольво» погибли 46-летн
Роспотребнадзор Башкирии о распространяющемся коронавирусе: «Нам всем надо быть настороже»
В связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об
Смотри самые впечатляющие спектакли мира на экране «Киномакс-Уфа»
В ближайшие недели «Киномакс» покажет сразу несколько нашумевших спектаклей на большом экране. Заглядывайте на сайт кинотеатра, изучайте страницу «Т
В Уфе пьяная компания пыталась удушить приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи
В Уфе в новогодние праздники на сотрудника скорой помощи произошло очередное нападение. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе профсоюза рабо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть