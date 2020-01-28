Фото: администрация главы РБ В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработала 100 тысяч обращений Фото: администрация главы РБ

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии зарегистрировано стотысячное обращение в «Инцидент менеджмент» — автоматизированную систему мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на проблемы и запросы жителей региона в социальных сетях.

«Юбилейное» обращение касалось уборки снега в Уфе. Автор под постом главы республики Радия Хабирова. просил расчистить дороги по улицам Армавирской и Зайнаб Биишевой в районе гимназии №158. Коммунальные службы убрали снег почти сразу после того, как сообщение попало в «поле зрения» системы.

Система «Инцидент-менеджмент» разработана компанией «Медиалогия» и является частью федеральной системы, которую курирует команда первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко. В Башкортостане «Инцидент» работает с 15 октября 2018 года.

Больше всего обращений система зафиксировала в сентябре (9526), июле (9243), октябре (7891), августе (7752) 2019 года. По итогам прошлого года две трети от всей массы проблем, обозначенных в социальных сетях, поступило по темам «Дороги» (19069), «Благоустройство» (16411) и «ЖКХ» (12657). Также в числе лидеров — «Общественный транспорт», «Экология», «Здравоохранение», «Образование».

Больше всего обращений поступает из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Сибая, Иглинского района.

В системе активно проявляют себя 560 аккаунтов муниципальных образований (это главы администраций и официальные страницы городов и районов) и 260 аккаунтов министерств и ведомств республики (официальные страницы и руководители).

При администрации главы региона создана рабочая группа, сотрудники которой выполняют функции кураторов. Они согласовывают ответы на инциденты, которые готовят представители муниципальных образований и республиканских министерств и ведомств и контролируют решение заявленных проблем. Руководитель рабочей группы, начальник управления главы по социальным коммуникациям Елена Прочаковская уточнила, что инцидент закрывается лишь в том случае, если проблема решена, а до тех пор робот не выпустит обращение жителя из поля зрения.

Сложные и системные вопросы, проблемы, для решения которых требуется межведомственное взаимодействие, нередко обсуждаются на тематических часах здравоохранения, образования, городской среды, транспортном, строительном часах и других совещаниях, которые проводят Радий Хабиров и члены администрации или правительства региона.